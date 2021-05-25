Казалось, что в то время, как новые многоэтажки растут, по крайней мере, в Таллинне, как весенние грибы во влажном лесу, привлечь внимание к очень скромному советскому дому из белого силикатного кирпича было если не невозможно, то очень сложно. Однако одному из двухэтажных колхозных домов, построенных по типовому проекту Бориса Мирова № 61 в 1964 году, это удалось. В середине прошлой недели вокруг него был ажиотаж, строители в респираторах бегали по коричневой деревянной лестнице, было ощущение переезда, устанавливались последние выключатели, еще были не закреплены последние провода, пахло свежей краской и опилками.