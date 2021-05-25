Русский гамбит и короткая память: как EKRE завлекает избирателей-неэстонцев
Активность национал-консерваторов на так называемом русском поле и рейтинги партий, показывающие рост их популярности среди русскоязычных, будто бы и не оставляют сомнений: на предстоящих выборах EKRE в данном сегменте если и не обойдет центристов по популярности, то по крайней мере составит им очень серьезную конкуренцию. Но для достижения этой цели нужно одно из двух: или пожертвовать частью интересов своего «ядерного» электората, или надеяться на непоследовательность и короткую память избирателей-неэстонцев, рассуждает депутат Таллиннского горсобрания Юлия Тимербулатова.