Русский гамбит и короткая память: как EKRE завлекает избирателей-неэстонцев

Муниципальные выборы в нашей стране – штука любопытная для изучения политологами. Я тут буду немного утрировать, но по большому счету так и есть: какая вам разница, кто отремонтирует дорогу, построит детскую площадку или облагородит близлежащий парк?

Вы действительно станете выбирать по пути на работу другой маршрут, если узнаете, что хозяин фирмы, положившей асфальт, считает, что надо закрыть русские школы? Или запретите ребенку кататься с горки, которую поставил человек, не считающий 9 мая праздником? Или станете нарочно бросать мусор в парке, потому что его смотритель не думает, что всем серопаспортникам нужно дать эстонское гражданство?

Если вы адекватный человек, то вряд ли, даже с учетом того, что все эти темы очень важные и чувствительные. Но все они – совсем другой уровень, не муниципальный. Однако у нас все принято мешать в кучу, и общегосударственные проблемы вкупе с мировоззрением неизбежно оказывают влияние на происходящее исключительно на местном уровне. И тут EKRE попадает в вилку, самой же партией и созданную.

Освежение памяти

Этой главе можно посвятить жирный кусок в каком-нибудь энциклопедическом разделе о разжигании розни. Не имеет даже смысла перечислять подробно, достаточно пройтись пунктиром, чтобы вспомнить:

- Урмаса Рейтельманна и 300 паразитирующих тибл;

- Марта Хельме и пятую колонну, раковую опухоль и прочее;

- идею устраивать для русских дополнительные проверки на лояльность;

- предложение депутатов горсобрания снести Горхолл, потому что он «был построен для коммунистических оргий».

До кучи можно добавить недипломатичные высказывания в адрес гастарбайтеров-украинцев, нападки на русские СМИ и еще пару-тройку ярких моментов. Но и без того хватит.

При этом в интервью русским СМИ члены EKRE и в первую очередь Март Хельме способные писать эту картину совсем другими красками. Не тот ли самый Хельме говорил, что «русские – это не только нация, русские – это цивилизация». И в Москву он готов ехать, в отличие от многих эстонских политиков, которые публично предпочитают отвечать на подобный вопрос отрицательно.

Сейчас EKRE активно завоевывает Нарву. Там в горсобрании фракция национал-консерваторов состоит уже из трех человек (что само по себе нонсенс – появление фракции той партии, которая по итогам выборов четыре года назад туда вообще не прошла). Там издается партийная газета на русском языке. А социологические опросы показывают, что поддержка EKRE становится все ощутимее.