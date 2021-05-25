Суд рассмотрит возможность изменить Сергею Середенко меру пресечения

Под стражей юрист Сергей Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности, находится с начала марта.

Раскрыть более подробную информацию об обстоятельствах подозрений против Середенко Госпрокуратура в настоящее время не считает возможным, поскольку это может навредить следствию.

12 апреля гендиректор Полиции безопасности Арнольд Синисалу заявил, что Середенко был взят под стражу за контакты со спецслужбами России.