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  • Суд рассмотрит возможность изменить Сергею Середенко меру пресечения

Суд рассмотрит возможность изменить Сергею Середенко меру пресечения

Сергей Середенко. ФОТО: /

В четверг Харьюский уездный суд рассмотрит ходатайство Сергея Середенко о замене назначенной ему пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение, пишет Rus.ERR.

Под стражей юрист Сергей Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности, находится с начала марта.

Раскрыть более подробную информацию об обстоятельствах подозрений против Середенко Госпрокуратура в настоящее время не считает возможным, поскольку это может навредить следствию.

12 апреля гендиректор Полиции безопасности Арнольд Синисалу заявил, что Середенко был взят под стражу за контакты со спецслужбами России.

В последние годы Сергей Середенко работал дворником в Маардуской гимназии.

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