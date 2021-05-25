Суд рассмотрит возможность изменить Сергею Середенко меру пресечения
В четверг Харьюский уездный суд рассмотрит ходатайство Сергея Середенко о замене назначенной ему пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение, пишет Rus.ERR.
В четверг Харьюский уездный суд рассмотрит ходатайство Сергея Середенко о замене назначенной ему пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение, пишет Rus.ERR.
Под стражей юрист Сергей Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности, находится с начала марта.
Раскрыть более подробную информацию об обстоятельствах подозрений против Середенко Госпрокуратура в настоящее время не считает возможным, поскольку это может навредить следствию.
12 апреля гендиректор Полиции безопасности Арнольд Синисалу заявил, что Середенко был взят под стражу за контакты со спецслужбами России.
В последние годы Сергей Середенко работал дворником в Маардуской гимназии.