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  • На вопросы о компенсации возможного ущерба здоровью из-за вакцины государство не отвечает

На вопросы о компенсации возможного ущерба здоровью из-за вакцины государство не отвечает
Адвокаты не обнадеживают

Танель Кийк. ФОТО: Mihkel Maripuu

В Эстонии нет системы регистрации врачебных ошибок и оценки качества лечения, а доказать, что здоровью был нанесен ущерб, крайне сложно. Чтобы понять, как же требовать компенсацию за причиненный здоровью ущерб, например, в случае неудачной вакцинации, и собирается ли государство как-то исправлять это уязвимое место нашей системы здравоохранения, Rus.Postimees обратился за комментариями к адвокату, Министерству социальных дел, канцлеру права и бывшему канцлеру права.

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Если у человека имеется подозрение, что в результате медицинской услуги у него нарушилось здоровье и если с медучреждением договориться о компенсации вреда не удается, то единственной возможностью остается обращение в суд. Есть, конечно, в Эстонии экспертная комиссия по надзору за качеством лечения, однако ее решение носит лишь рекомендательный характер, с которым медицинское учреждение не обязано соглашаться.

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