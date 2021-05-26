На вопросы о компенсации возможного ущерба здоровью из-за вакцины государство не отвечает

Если у человека имеется подозрение, что в результате медицинской услуги у него нарушилось здоровье и если с медучреждением договориться о компенсации вреда не удается, то единственной возможностью остается обращение в суд. Есть, конечно, в Эстонии экспертная комиссия по надзору за качеством лечения, однако ее решение носит лишь рекомендательный характер, с которым медицинское учреждение не обязано соглашаться.