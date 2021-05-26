На вопросы о компенсации возможного ущерба здоровью из-за вакцины государство не отвечает

На вопросы о компенсации возможного ущерба здоровью из-за вакцины государство не отвечаетАдвокаты не обнадеживают
В Эстонии нет системы регистрации врачебных ошибок и оценки качества лечения, а доказать, что здоровью был нанесен ущерб, крайне сложно. Чтобы понять, как же требовать компенсацию за причиненный здоровью ущерб, например, в случае неудачной вакцинации, и собирается ли государство как-то исправлять это уязвимое место нашей системы здравоохранения, Rus.Postimees обратился за комментариями к адвокату, Министерству социальных дел, канцлеру права и бывшему канцлеру права.