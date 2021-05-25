Более чем вдвое увеличился суточный прирост заболевших COVID-19 в странах Балтии

Накануне в странах Балтии было выявлено 480 случаев COVID-19, 77 из которых были зафиксированы в Эстонии, 269 - в Литве и 134 - в Латвии.

В Эстонии за сутки подтверждено 160 новых случаев коронавируса, новых летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано, сообщил во вторник Департамент здоровья. С начала пандемии в республике выявлено 128 829 случаев коронавируса, число жертв пандемии составляет 1241.

Средняя суточная заболеваемость COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. жителей Эстонии составила 236,1 случаев. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины введена 442 089 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 228 280 человек.

В Литве за сутки зарегистрировано 537 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались еще шестеро, сообщает агентство BNS со ссылкой на Департамент статистики. За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей в Литве составил 420,9 случая. Всего в республике выявлено 271 682 случая COVID-19, число жертв пандемии достигло 4209.

26 мая правительство Литвы будет решать вопрос о продлении карантина до конца июня, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, которую цитирует BNS. При этом она отметила, что "ситуация улучшается во всех сферах, не только по числу заболеваний, но и по заполняемости больниц".

"Завтра правительство решит вопрос продления карантина, поскольку это постановление много раз менялось, будет изложена определенная новая редакция, чтобы всем было проще ориентироваться, возможно, предложим продлить до конца июня", - заявила Шимоните журналистам в сейме.

В Латвии за сутки выявлено 435 новых случаев COVID-19, 14 человек скончались. С начала пандемии в республике скончались 2342 человека с коронавирусом, всего в Латвии зарегистрировано 131 514 случаев COVID-19.