В статуе динозавра нашли тело пропавшего человека. ФОТО: Alamy

Испанская полиция расследует обстоятельства гибели 39-летнего мужчины, чье тело было найдено внутри декоративной фигуры стегозавра в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет.

Испанская полиция расследует обстоятельства гибели 39-летнего мужчины, чье тело было найдено внутри декоративной фигуры стегозавра в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет.

В субботу гулявшие рядом отец с мальчиком почувствовали характерный запах, идущий изнутри огромной фигуры из папье-маше. Отец разглядел труп сквозь трещину в полой ноге динозавра.

Полиция сообщает, что семья ранее подала заявление об исчезновении мужчины, имя которого не разглашается.

На место были вызваны три бригады пожарных, которые разрезали ногу динозавра и извлекли труп.

Местные СМИ пишут, что мужчина пытался достать свой мобильный телефон, который он уронил внутрь фигуры динозавра, упал туда сам, оказался в ловушке и отчего-то не смог позвать на помощь.

Полиция ожидает результатов вскрытия, чтобы сообщить, от чего именно он умер.