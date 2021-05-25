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  • На промысел окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах до 31 июня установлен запрет

На промысел окуня в Чудском, Теплом и Псковском озерах до 31 июня установлен запрет

Окунь. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

С понедельника Министерство сельской жизни установило запрет на промысел окуня в озерах Чудском, Теплом и Псковском, запрет продлится до 31 июня.

«Промысел окуня приостановлен, чтобы не превысить установленных на первое полугодие квот», - сообщил министр сельской жизни Урмаса Круузе. Согласно постановлению правительства, квоты этого года допускают вылов в озерах Чудском, Теплом и Псковском 498,81 тонн окуня, из них 249,41 тонн можно добыть в первом полугодии. По состоянию на воскресенье в Чудском, Теплом и Псковском озерах окуня выловлено 232 тонны.

Согласно закону о рыбопромысле, лов вида приостанавливается, если квота исчерпана на 90 процентов.

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