Авиакомпании отказываются летать через Беларусь: что делать жителям Эстонии - пока непонятно
В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин Эстонии, который сейчас находится по делам в Беларуси. У него запланирован обратный рейс в Таллинн с белорусской авиакомпанией «Белавиа», которая сейчас рискует стать жертвой санкций ЕС в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в аэропорту Минска, после которой был задержан один из пассажиров рейса — бывший главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Neхta Роман Протасевич.