Авиакомпании отказываются летать через Беларусь: что делать жителям Эстонии - пока непонятно

В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

На данный момент авиакомпании AirBaltic, AirFrance, British Airways, Finnair, LOT, Lufthansa, SAS, WizzAir, KLM, AirAstana, AviaSolutions, Austrian Airlines, KlasJet, Singapore Airlines отказались летать в и через Беларусь.

Великобритания уже приостановила лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Беларуси. На действия Минска отреагирует и Украина: с 26 мая страна прекращает с Беларусью всё авиасообщение.​ «Белавиа» в свою очередь отменяет полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года.

Примечательно, что Ryanair, с инцидента с которым вся эпопея и началась, пока не выступил с заявлением о каких-то изменениях.

Таави Аас: для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах

Транспортный департамент направляет авиакомпаниям рекомендации избегать воздушного пространства Беларуси и внести соответствующие изменения в расписания полетов.

Рекомендация вступает в силу 25 мая, она основана на принятом в понедельник решении Совета Европы, призывающем все авиакомпании Европейского союза избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси, сообщила во вторник BNS пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

«Многие авиакомпании уже отказались от полетов над Беларусью. Вчера [в понедельник] поздно вечером такую же позицию заняли руководители стран Европы, а сегодня официальная рекомендация Эстонии направляется всем эстонским авиакомпаниям. Для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах и немного более высокий расход топлива для авиакомпаний, но мы не можем игнорировать недавние шаги Беларуси», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.