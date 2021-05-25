Вт, 25.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Авиакомпании отказываются летать через Беларусь: что делать жителям Эстонии - пока непонятно

Авиакомпании отказываются летать через Беларусь: что делать жителям Эстонии - пока непонятно

Самолет "Белавия", фото иллюстративное. ФОТО: Rokas Lukosevicius/

В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин Эстонии, который сейчас находится по делам в Беларуси. У него запланирован обратный рейс в Таллинн с белорусской авиакомпанией «Белавиа», которая сейчас рискует стать жертвой санкций ЕС в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в аэропорту Минска, после которой был задержан один из пассажиров рейса — бывший главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Neхta Роман Протасевич.

В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

На данный момент авиакомпании AirBaltic, AirFrance, British Airways, Finnair, LOT, Lufthansa, SAS, WizzAir, KLM, AirAstana, AviaSolutions, Austrian Airlines, KlasJet, Singapore Airlines отказались летать в и через Беларусь.

Великобритания уже приостановила лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Беларуси. На действия Минска отреагирует и Украина: с 26 мая страна прекращает с Беларусью всё авиасообщение.​ «Белавиа» в свою очередь отменяет полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года.

Примечательно, что Ryanair, с инцидента с которым вся эпопея и началась, пока не выступил с заявлением о каких-то изменениях.

Таави Аас: для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах

Транспортный департамент направляет авиакомпаниям рекомендации избегать воздушного пространства Беларуси и внести соответствующие изменения в расписания полетов.

Рекомендация вступает в силу 25 мая, она основана на принятом в понедельник решении Совета Европы, призывающем все авиакомпании Европейского союза избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси, сообщила во вторник BNS пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

«Многие авиакомпании уже отказались от полетов над Беларусью. Вчера [в понедельник] поздно вечером такую же позицию заняли руководители стран Европы, а сегодня официальная рекомендация Эстонии направляется всем эстонским авиакомпаниям. Для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах и немного более высокий расход топлива для авиакомпаний, но мы не можем игнорировать недавние шаги Беларуси», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Таллиннский аэропорт: пока об изменениях в графиках авиакомпании нам не сообщили

Таллиннский аэропорт прокомментировал Rus.Postimees, что пока ни одна авиакомпания не сообщила об изменениях в своих графиках. Пресс-секретарь Маргот Хольц отметила, что авиакомпании не обязаны сообщать аэропорту, какое воздушное пространство они используют или не используют для совершения полета. 

Что делать жителям и гражданам Эстонии, которые сейчас в Беларуси?

МИД Эстонии в ответ на запрос журналистов заявил, что проконсультируется с консульским отделом и даст свои рекомендациям путешественникам, находящимся в Беларуси, в ближайшее время.

 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back