Авиакомпании отказываются летать через Беларусь: жителям Эстонии советуют срочно вернуться домой

В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

На данный момент авиакомпании AirBaltic, AirFrance, British Airways, Finnair, LOT, Lufthansa, SAS, WizzAir, KLM, AirAstana, AviaSolutions, Austrian Airlines, KlasJet, Singapore Airlines отказались летать в и через Беларусь.

Великобритания уже приостановила лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Беларуси. На действия Минска отреагирует и Украина: с 26 мая страна прекращает с Беларусью всё авиасообщение.​ «Белавиа» в свою очередь отменяет полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года.

Примечательно, что Ryanair, с инцидента с которым вся эпопея и началась, пока не выступил с заявлением о каких-то изменениях.

Таави Аас: для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах Транспортный департамент направляет авиакомпаниям рекомендации избегать воздушного пространства Беларуси и внести соответствующие изменения в расписания полетов. Рекомендация вступает в силу 25 мая, она основана на принятом в понедельник решении Совета Европы, призывающем все авиакомпании Европейского союза избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси, сообщила во вторник BNS пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций. «Многие авиакомпании уже отказались от полетов над Беларусью. Вчера [в понедельник] поздно вечером такую же позицию заняли руководители стран Европы, а сегодня официальная рекомендация Эстонии направляется всем эстонским авиакомпаниям. Для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах и немного более высокий расход топлива для авиакомпаний, но мы не можем игнорировать недавние шаги Беларуси», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Таллиннский аэропорт: пока об изменениях в графиках авиакомпании нам не сообщили

Таллиннский аэропорт прокомментировал Rus.Postimees, что пока ни одна авиакомпания не сообщила об изменениях в своих графиках. Пресс-секретарь Маргот Хольц отметила, что авиакомпании не обязаны сообщать аэропорту, какое воздушное пространство они используют или не используют для совершения полета.

Что делать жителям и гражданам Эстонии, которые сейчас в Беларуси?

МИД Эстонии в ответ на запрос журналистов заявил, что пока прямые рейсы Минск-Таллинн еще осуществляются, то людям советуется в ближайшие дни вернуться в Эстонию.

«В случае, если люди решат остаться в Беларуси и прямое авиасообщение прекратится, то, в таком случае, либо "Белавиа" должна будет предложить новые билеты, либо придется через свою турфирму искать новый рейс через те страны, которые летают в Минск», - прокомментировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Кристина Отс.

В случае, если у гражданина Эстонии есть виза, то покинуть Беларусь можно будет также наземным видом транспорта — на автобусе или машине. Если же пребывание в Беларуси осуществляется без визы, то, к сожалению, такой возможности нет, необходимо прибыть и отбыть из страны через Минский аэропорт.

Находясь в Беларуси без визы также невозможно вернуться в Эстонии на самолете через Россию. Более подробную информацию можно найти здесь.