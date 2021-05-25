Совет Tallink предложит акционерам в этом году отказаться от выплаты дивидендов
Совет Tallink Grupp предложит акционерам на предстоящем 15 июня годовом общем собрании не выплачивать в этом году дивиденды.
Совет Tallink Grupp предложит акционерам на предстоящем 15 июня годовом общем собрании не выплачивать в этом году дивиденды.
Совет также предложит акционерам утвердить годовой отчет компании за 2020 год, сообщило предприятие Tallink на биржу. Согласно отчету, чистый убыток предприятия в 2020 году составил чуть более 108,3 млн евро. Предприятие предлагает покрыть его за счет прибыли прошлых периодов.
Кроме того, правление предложило предоставить совету право на увеличение уставного капитала в большей степени, чем это предусмотрено в имеющейся редакции устава до 35 млн евро в течение следующих трех лет, что обеспечит большую гибкость и позволит быстрее реагировать на изменения рынка, а при необходимости принимать решения об увеличении уставного капитала для укрепления финансовых позиций. Конкретные объемы и условия увеличения уставного капитала советом сможет определять по мере необходимости.
Наблюдательный совет также предлагает назначить KPMG Baltics OÜ аудитором на 2021 финансовый год.