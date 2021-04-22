Картина дня: санкции против Беларуси, утверждение новых послаблений и предупреждение синоптиков

ЕС вводит санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair

Государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшие за этим задержания находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софии Сапеги. Читать далее...

Авиакомпании массово отказываются летать в и через Беларусь: что делать жителям Эстонии, которые сейчаc там, пока непонятно

В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин Эстонии, который сейчас находится по делам в Беларуси. У него запланирован обратный рейс в Таллинн с белорусской авиакомпанией «Белавиа», которая сейчас рискует стать жертвой санкций ЕС в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в аэропорту Минска, после которой был задержан один из пассажиров рейса — бывший главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Neхta Роман Протасевич. Читать далее...

Остановить курс на террор. Как повлияют на политику Лукашенко санкции ЕС?

Изменят ли политику Лукашенко новые санкции, введенные ЕС против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair, и как теперь будут развиваться отношения Минска и Брюсселя, рассказывает Deutsche Welle. Читать далее...

Правительство объявило о новых послаблениях

Сегодня правительство приняло принципиальные решения по ослаблению текущих коронавирусных ограничений. С 31 мая ограничение передвижения 2+2 в общественных закрытых помещениях заменится требованием рассредоточенности. С 14 июня будут также ослаблены ограничения на заполняемость помещений, максимальное число участников и время проведения мероприятий как в закрытых помещениях, так и на улице. Смогут открыться спа. Читать далее...

Завтра стихия будет свирепствовать: жителей Эстонии предупреждают о наводнениях

Со стороны Рижского залива через Эстонию в направлении Финляндии движется активный циклон, поэтому сегодня погода ожидается дождливая и со штормовым ветром. Читать далее...

Русский гамбит и короткая память: как EKRE завлекает избирателей-неэстонцев

Активность национал-консерваторов на так называемом русском поле и рейтинги партий, показывающие рост их популярности среди русскоязычных, будто бы и не оставляют сомнений: на предстоящих выборах EKRE в данном сегменте если и не обойдет центристов по популярности, то по крайней мере составит им очень серьезную конкуренцию. Читать далее...

Зверское убийство на пароме Viking Sally: спустя 34 года обвиняемый предстал перед судом

Дело об убийстве, совершенном в 1987 году на направлявшемся в Финляндию пароме, сдвинулось с мертвой точки и было передано в суд, обвинение предъявлены гражданину Дании, которому на тот момент было 18 лет и изначально он проходил по делу в качестве обнаружившего жертв свидетеля. Читать далее...

Возможности самолета Ryanair добраться до Литвы были минимальными