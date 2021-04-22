Картина дня: санкции против Беларуси, утверждение новых послаблений и убийство на пароме

Правительство объявило о новых послаблениях

Сегодня правительство приняло принципиальные решения по ослаблению текущих коронавирусных ограничений. С 31 мая ограничение передвижения 2+2 в общественных закрытых помещениях заменится требованием рассредоточенности. С 14 июня будут также ослаблены ограничения на заполняемость помещений, максимальное число участников и время проведения мероприятий как в закрытых помещениях, так и на улице. Смогут открыться спа. Читать далее...

Русский гамбит и короткая память: как EKRE завлекает избирателей-неэстонцев

Активность национал-консерваторов на так называемом русском поле и рейтинги партий, показывающие рост их популярности среди русскоязычных, будто бы и не оставляют сомнений: на предстоящих выборах EKRE в данном сегменте если и не обойдет центристов по популярности, то по крайней мере составит им очень серьезную конкуренцию. Читать далее...

Авиакомпании массово отказываются летать в и через Беларусь: что делать жителям Эстонии, которые сейчаc там, пока непонятно

В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин Эстонии, который сейчас находится по делам в Беларуси. У него запланирован обратный рейс в Таллинн с белорусской авиакомпанией «Белавиа», которая сейчас рискует стать жертвой санкций ЕС в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в аэропорту Минска, после которой был задержан один из пассажиров рейса — бывший главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Neхta Роман Протасевич. Читать далее...

Зверское убийство на пароме Viking Sally: спустя 34 года обвиняемый предстал перед судом

Дело об убийстве, совершенном в 1987 году на направлявшемся в Финляндию пароме, сдвинулось с мертвой точки и было передано в суд, обвинение предъявлены гражданину Дании, которому на тот момент было 18 лет и изначально он проходил по делу в качестве обнаружившего жертв свидетеля. Читать далее...

Возможности самолета Ryanair добраться до Литвы были минимальными

Беларусь захватила пассажирский самолет Ryanair, находившийся на пути из Афин в Вильнюс, с помощью истребителей МиГ-29. Это вызывает вопрос, насколько распространена практика использования истребителей для сопровождения пассажирских самолетов? Читать далее...

Электросамокаты заполонили улицы Таллинна: операторы борются за долю рынка, городские власти лишь одобрительно кивают

Бум аренды электросамокатов в Таллинне набирает обороты: операторы снижают цены и выводят на улицы города все больше самокатов. Городские власти говорят, что ничего не имеют против: чем больше, тем лучше. Читать далее...

Эстония рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси: что это значит для пассажиров?

Транспортный департамент направляет авиакомпаниям рекомендации избегать воздушного пространства Беларуси и внести соответствующие изменения в расписания полетов. Читать далее...

Машина времени 〉 В Рокка-аль-Маре открыт мемориал советским колхозникам

Казалось, что в то время, как новые многоэтажки растут, по крайней мере, в Таллинне, как весенние грибы во влажном лесу, привлечь внимание к очень скромному советскому дому из белого силикатного кирпича было если не невозможно, то очень сложно. Читать далее...

Несколько отказавшихся от вакцинации работников покинули больницу

В последние недели во многих местах в Эстонии становилось известно, что больницы покидают сотрудники, отказывающиеся от вакцинации. Из Пярнуской больницы ушли двое работников, еще с тремя людьми ситуация пока не разрешена. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 160 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4907 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 160, то есть 3,3% от общего количества. Читать далее...

Житель Эстонии подозревает мобильных операторов в сговоре и недостаточном информировании клиентов

Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС. В связи с этим эстонские мобильные операторы постепенно ввели изменения, которые обернутся для некоторых жителей Эстонии увеличением суммы счета. Читать далее...

ЕС вводит санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair