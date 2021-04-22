Картина дня: санкции против Беларуси, утверждение новых послаблений и убийство на пароме
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 мая.
Сегодня правительство приняло принципиальные решения по ослаблению текущих коронавирусных ограничений. С 31 мая ограничение передвижения 2+2 в общественных закрытых помещениях заменится требованием рассредоточенности. С 14 июня будут также ослаблены ограничения на заполняемость помещений, максимальное число участников и время проведения мероприятий как в закрытых помещениях, так и на улице. Смогут открыться спа. Читать далее...
Активность национал-консерваторов на так называемом русском поле и рейтинги партий, показывающие рост их популярности среди русскоязычных, будто бы и не оставляют сомнений: на предстоящих выборах EKRE в данном сегменте если и не обойдет центристов по популярности, то по крайней мере составит им очень серьезную конкуренцию. Читать далее...
В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин Эстонии, который сейчас находится по делам в Беларуси. У него запланирован обратный рейс в Таллинн с белорусской авиакомпанией «Белавиа», которая сейчас рискует стать жертвой санкций ЕС в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в аэропорту Минска, после которой был задержан один из пассажиров рейса — бывший главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Neхta Роман Протасевич. Читать далее...
Дело об убийстве, совершенном в 1987 году на направлявшемся в Финляндию пароме, сдвинулось с мертвой точки и было передано в суд, обвинение предъявлены гражданину Дании, которому на тот момент было 18 лет и изначально он проходил по делу в качестве обнаружившего жертв свидетеля. Читать далее...
Беларусь захватила пассажирский самолет Ryanair, находившийся на пути из Афин в Вильнюс, с помощью истребителей МиГ-29. Это вызывает вопрос, насколько распространена практика использования истребителей для сопровождения пассажирских самолетов? Читать далее...
Бум аренды электросамокатов в Таллинне набирает обороты: операторы снижают цены и выводят на улицы города все больше самокатов. Городские власти говорят, что ничего не имеют против: чем больше, тем лучше. Читать далее...
Транспортный департамент направляет авиакомпаниям рекомендации избегать воздушного пространства Беларуси и внести соответствующие изменения в расписания полетов. Читать далее...
Казалось, что в то время, как новые многоэтажки растут, по крайней мере, в Таллинне, как весенние грибы во влажном лесу, привлечь внимание к очень скромному советскому дому из белого силикатного кирпича было если не невозможно, то очень сложно. Читать далее...
В последние недели во многих местах в Эстонии становилось известно, что больницы покидают сотрудники, отказывающиеся от вакцинации. Из Пярнуской больницы ушли двое работников, еще с тремя людьми ситуация пока не разрешена. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4907 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 160, то есть 3,3% от общего количества. Читать далее...
Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС. В связи с этим эстонские мобильные операторы постепенно ввели изменения, которые обернутся для некоторых жителей Эстонии увеличением суммы счета. Читать далее...
Государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшие за этим задержания находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софии Сапеги. Читать далее...