Лутсар: третью волну коронавируса остановит вакцинация

"Прежде всего это зависит от того, как у нас будет продвигаться вакцинация. Если у нас будет провакцинировано достаточное количество людей, и если не возникнет каких-нибудь новых штаммов — я верю, что третьей волны не будет", — сказала Лутсар в интервью радионовостям ERR.

Есть ли надежда на то, что в будущем коронавирусные ограничения будут отменены вовсе? "Надежда, конечно, есть — вакцинация у нас проходит довольно хорошо, поэтому есть надежда, что мы сможем снизить количество вируса настолько, что больше он не будет так сильно влиять на нашу медицинскую систему", — ответила Лутсар.