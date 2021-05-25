Лутсар: третью волну коронавируса остановит вакцинация
Глава научного совета Ирья Лутсар считает, что массовая вакцинация должна помочь избежать третьей волны коронавируса, пишет Rus.ERR.
Глава научного совета Ирья Лутсар считает, что массовая вакцинация должна помочь избежать третьей волны коронавируса, пишет Rus.ERR.
"Прежде всего это зависит от того, как у нас будет продвигаться вакцинация. Если у нас будет провакцинировано достаточное количество людей, и если не возникнет каких-нибудь новых штаммов — я верю, что третьей волны не будет", — сказала Лутсар в интервью радионовостям ERR.
Есть ли надежда на то, что в будущем коронавирусные ограничения будут отменены вовсе? "Надежда, конечно, есть — вакцинация у нас проходит довольно хорошо, поэтому есть надежда, что мы сможем снизить количество вируса настолько, что больше он не будет так сильно влиять на нашу медицинскую систему", — ответила Лутсар.