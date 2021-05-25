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Лутсар: третью волну коронавируса остановит вакцинация

Ирья Лутсар. ФОТО: Remo Tõnismäe

Глава научного совета Ирья Лутсар считает, что массовая вакцинация должна помочь избежать третьей волны коронавируса, пишет Rus.ERR.

"Прежде всего это зависит от того, как у нас будет продвигаться вакцинация. Если у нас будет провакцинировано достаточное количество людей, и если не возникнет каких-нибудь новых штаммов — я верю, что третьей волны не будет", — сказала Лутсар в интервью радионовостям ERR.

Есть ли надежда на то, что в будущем коронавирусные ограничения будут отменены вовсе? "Надежда, конечно, есть — вакцинация у нас проходит довольно хорошо, поэтому есть надежда, что мы сможем снизить количество вируса настолько, что больше он не будет так сильно влиять на нашу медицинскую систему", — ответила Лутсар.

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