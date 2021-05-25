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Власти США за два месяца до начала Олимпиады в Токио рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Японию. Большинство японцев надеется, что новая волна пандемии заставит снова отложить Игры - но пока таких планов нет.

Власти США за два месяца до начала Олимпиады в Токио рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Японию. Большинство японцев надеется, что новая волна пандемии заставит снова отложить летние Игры - но спортивные и гражданские власти заверяют, что этого не будет.

Число заражений и смертей от Covid-19 в Японии по-прежнему выглядит умеренным по сравнению с пиковыми показателями во многих других странах, но, тем не менее, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний объявили, что граждане США должны избегать поездок в эту страну, поскольку "в нынешней ситуации в Японии даже полностью привитые могут подвергаться риску заражения и распространения" коронавируса.

Япония, впрочем, и сама почти не впускает иностранцев - ни туристов, ни даже едущих по делам.

23 июля в Токио по планам начнутся Олимпийские игры. Они должны были пройти в прошлом году, но были отложены из-за пандемии. На них японские власти тоже не собираются пускать иностранцев-болельщиков - только спортсменов и персонал команд.

По данным опросов, от 60% до 80% японцев хотели бы, чтобы Олимпиаду снова перенесли или даже отменили.

"Многие японцы надеются, что рекомендация американских Центров по контролю над заболеваниями не ездить в Японию станет прелюдией к отказу олимпийской сборной США ехать на Олимпиаду в Токио. Почему? Потому что большинство в Японии хочет отмены Игр, а отказ сборной США почти наверняка заставил бы правительство Японии выключить рубильник", - поясняет корреспондент Би-би-си в Японии Руперт Уингфилд-Хейз.

Планы не меняются

Однако заявления МОК, японского правительства и Олимпийского комитета США пока не дают этому большинству японцев оснований надеяться, что их мечта сбудется.

Олимпийский и паралимпийский комитет США уже заявил, что рекомендация Центров по контролю над заболеваниями не заставит его изменить планы.

"Мы уверены, что меры предосторожности, предпринятые нами и Оргкомитетом Токийских Игр, вкупе с тестированием перед поездкой, после прибытия и во время Игр обеспечат безопасность спортсменов сборной США", - говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

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Правительство Японии заявило, что рекомендация американских медицинских властей не повлияет на планы провести Олимпиаду. "Мы полагаем, что позиция США не изменилась, и Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают твердое намерение правительства Японии принять в Токио Олимпиаду и Паралимпиаду", - сказал главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Вице-президент МОК Джон Коутс на прошлой неделе заверил публику, что Олимпиада состоится, даже если в Токио в это время будет действовать режим чрезвычайного положения.

Четвертая волна - но не цунами

В последние недели на Японию накатила четвертая волна коронавируса, показатели заболеваемости и смертности ставят новые рекорды, а в крупнейших мегаполисах Токио и Осака и еще в нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение.

Число новых обнаруженных случаев заражения в день в середине мая превысило семь тысяч, а число смертей в один из дней перевалило за две сотни.

Впрочем, эта волна, судя по статистике, уже идет на спад, а главное - даже последние пиковые показатели Японии выглядят очень умеренно на фоне многих других стран. В Британии, например, где живет в два раза меньше людей, чем в Японии, на январском пике было в десять раз больше заражений и примерно в семь-восемь раз больше смертей в день.

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Всего же в Японии к настоящему времени зарегистрировано 723 тыс. случаев заражений и 12,3 тыс. смертей.

С другой стороны, в Японии очень медленно в сравнении с другими богатыми странами идет вакцинация: пока полностью привиты меньше 2% населения. Власти с понедельника развернули центры массовой вакцинации в Токио и Осаке и надеются, что к концу июля полностью привиты будут хотя бы все жители страны старше 65 лет.

Выборы и престиж

Этой осенью в Японии пройдут выборы парламента, первые для нового премьер-министра и лидера правящей Либерально-демократической партии Ёсихиде Суги. Суга занял пост премьера только прошлой осенью.

На внешний взгляд, такое мощное - до 80% - большинство против Олимпиады в предвыборный год должно быть для правительства серьезным доводом в пользу отмены Игр. Однако, как поясняет профессор-японист из шведского Лундского университета Пол О'Ши, для ЛДП, правящей 61 из последних 65 лет, мнение народа об Олимпиаде - лишь один из многих факторов.

Премьер-министр Японии Ёсихиро Суга. ФОТО: Reuters

По словам эксперта, традиционно низкая явка и некоторые особенности избирательной системы позволяли ЛДП и раньше игнорировать общественное мнение по некоторым важным вопросам, набирать в районе четверти голосов всех избирателей - и при этом получать абсолютное большинство мандатов.