В России иностранца оштрафовали на 445 тысяч евро за попытку подкупить сотрудника ФСБ
Калужский районный суд, Россия, признал иностранного гражданина виновным в попытке дать взятку сотруднику ФСБ, пишет агентство "Интерфакс".
Калужский районный суд, Россия, признал иностранного гражданина виновным в попытке дать взятку сотруднику ФСБ, пишет агентство "Интерфакс".
В октябре прошлого года сотрудники ФСБ нашли на предприятии, учредитель которого иностранец, не менее 18 нелегальных мигрантов.
Подсудимый попытался дать взятку, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Но сотрудник спецслужбы сообщил о предложении руководству, деньги в размере одного миллиона рублей (около 11 139 евро) передавались под контролем ФСБ, и взяткодатель был взят с поличным.
Подсудимого признали виновным по статье 291 УК РФ (дача взятки). Его приговорили к штрафу в 65 млн рублей (около 724 195 евро), но с учетом времени, которое он провел под стражей, штраф уменьшился до 40 млн рублей (около 445 332 евро).