В России иностранца оштрафовали на 445 тысяч евро за попытку подкупить сотрудника ФСБ

В октябре прошлого года сотрудники ФСБ нашли на предприятии, учредитель которого иностранец, не менее 18 нелегальных мигрантов.

Подсудимый попытался дать взятку, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Но сотрудник спецслужбы сообщил о предложении руководству, деньги в размере одного миллиона рублей (около 11 139 евро) передавались под контролем ФСБ, и взяткодатель был взят с поличным.