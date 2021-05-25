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В России иностранца оштрафовали на 445 тысяч евро за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Взятка. Иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Калужский районный суд, Россия, признал иностранного гражданина виновным в попытке дать взятку сотруднику ФСБ, пишет агентство "Интерфакс".

В октябре прошлого года сотрудники ФСБ нашли на предприятии, учредитель которого иностранец, не менее 18 нелегальных мигрантов.

Подсудимый попытался дать взятку, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Но сотрудник спецслужбы сообщил о предложении руководству, деньги в размере одного миллиона рублей (около 11 139 евро) передавались под контролем ФСБ, и взяткодатель был взят с поличным.

Подсудимого признали виновным по статье 291 УК РФ (дача взятки). Его приговорили к штрафу в 65 млн рублей (около 724 195 евро), но с учетом времени, которое он провел под стражей, штраф уменьшился до 40 млн рублей (около 445 332 евро).

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