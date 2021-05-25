Таллинн освободит от должностей директоров двух столичных гимназий
Таллиннская горуправа освобождает от должности по их собственному желанию директоров Таллиннской гимназии для взрослых и Таллиннской гимназию Куристику, пишет Postimees.
Таллиннская горуправа освобождает от должности по их собственному желанию директоров Таллиннской гимназии для взрослых и Таллиннской гимназию Куристику, пишет Postimees.
Директор гимназии для взрослых Хейки Кийдли занимал эту должность с августа 2006 года, рабочие отношения с ним прекратятся 30 июня.
Райно Либлика назначили директором гимназии Куристику в июне 2009. С ним трудовые отношения будут прекращены в июля.
Таллинн объявил открытый конкурс на должность директора Таллиннской гимназии для взрослых и Таллиннской гимназии Куристику.