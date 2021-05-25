Вт, 25.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Таллинн освободит от должностей директоров двух столичных гимназий

Таллинн освободит от должностей директоров двух столичных гимназий

Директор гимназии Куристику Райно Либлик показывает совершенно новый спортзал, который в три раза больше прежнего. ФОТО: Laura Oks

Таллиннская горуправа освобождает от должности по их собственному желанию директоров Таллиннской гимназии для взрослых и Таллиннской гимназию Куристику, пишет Postimees.

Директор гимназии для взрослых Хейки Кийдли занимал эту должность с августа 2006 года, рабочие отношения с ним прекратятся 30 июня.

Райно Либлика назначили директором гимназии Куристику в июне 2009. С ним трудовые отношения будут прекращены в июля.

Таллинн объявил открытый конкурс на должность директора Таллиннской гимназии для взрослых и Таллиннской гимназии Куристику.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back