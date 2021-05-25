Нарвские дачники пережили наводнение: почему оно произошло и можно ли избежать нового?

После обильных дождей окружающие Нарву садовые товарищества оказались под водой, причем не только те, что расположены в низинах. По просьбе дачников ГЭС в Ивангороде даже спустила часть воды из водохранилища, чтобы осушить грядки в южной части Нарвы. Дренажная система в нарвских садоводствах - обширная, запутанная, принадлежит многим хозяевам и зависит от множества неожиданных факторов. Неудивительно, что во время ливней “всплывают” все недостатки, которые не были заметны в засушливое время.