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  • Нарвские дачники пережили наводнение: почему оно произошло и можно ли избежать нового?

Нарвские дачники пережили наводнение: почему оно произошло и можно ли избежать нового?

Наиболее пострадавшие садовые участки под Нарвой больше напоминали озера. ФОТО: Елена Вальме

После обильных дождей окружающие Нарву садовые товарищества оказались под водой, причем не только те, что расположены в низинах. По просьбе дачников ГЭС в Ивангороде даже спустила часть воды из водохранилища, чтобы осушить грядки в южной части Нарвы. Дренажная система в нарвских садоводствах - обширная, запутанная, принадлежит многим хозяевам и зависит от множества неожиданных факторов. Неудивительно, что во время ливней “всплывают” все недостатки, которые не были заметны в засушливое время.

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За пять лет, которые прошли с последнего подобного наводнения, рельеф и дренажную систему в нескольких местах изменили дорожные рабочие и строители, а также... бобры. Севернее Нарвы дачники и бобры давно ведут вялую позиционную борьбу. Бобровые плотины приводят к затоплению участков, а их владельцы, вопреки запрету лесничих, тихо разбирают плотины.

Новые обильные дожди теперь привели даже к более масштабным подтоплениям, чем пять лет назад. Причем, пострадали районы, которые раньше обычно не затапливало. 

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