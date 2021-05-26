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  • На прошлой неделе в Эстонию чаще всего коронавирус завозили из Финляндии, Египта и России

На прошлой неделе в Эстонию чаще всего коронавирус завозили из Финляндии, Египта и России

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Erik Prozes

На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, связанных с поездками за границу, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, 8 человек, у которых диагностировали коронавирус, прибыли из Финляндии, по 7 - из Египта и России.

Из Турции прибыли 5, из Испании - 4, из Бельгии, Латвии, Швеции и Беларуси - по 2 пассажира, у которых выявили заражение Covid-19.

По одному пассажиру с коронавирусом прибыло из США, Индии, Казахстана, Польши, Германии и Украины.

Всего за минувшую неделю в Эстонии зарегистрировали 1465 случаев заражения коронавирусом, "завезенными" оказались 3,2% из них.

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