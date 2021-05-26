На прошлой неделе в Эстонию чаще всего коронавирус завозили из Финляндии, Египта и России
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, связанных с поездками за границу, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, связанных с поездками за границу, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, 8 человек, у которых диагностировали коронавирус, прибыли из Финляндии, по 7 - из Египта и России.
Из Турции прибыли 5, из Испании - 4, из Бельгии, Латвии, Швеции и Беларуси - по 2 пассажира, у которых выявили заражение Covid-19.
По одному пассажиру с коронавирусом прибыло из США, Индии, Казахстана, Польши, Германии и Украины.
Всего за минувшую неделю в Эстонии зарегистрировали 1465 случаев заражения коронавирусом, "завезенными" оказались 3,2% из них.