Освобождение средней пенсии от подоходного налога: первый шаг сделан
Минфин направил на межведомственное согласование законопроект об освобождении средней пенсии от подоходного налога, пишет Rus.ERR.
Минфин направил на межведомственное согласование законопроект об освобождении средней пенсии от подоходного налога, пишет Rus.ERR.
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), средняя государственная пенсия по старости будет полностью освобождена от подоходного налога с 1 января 2023 года.
Министр пояснила, что речь идет о первом этапе упорядочения системы подоходного налога. Cейчас в отношении пенсионеров применяется положение о необлагаемом налогом минимуме, который при увеличении доходов сокращается, поэтому под подоходный налог попадает и средняя пенсия по старости.
В 2023 году пенсию выше 500 евро будут получать более 200 тысяч пенсионеров, а предполагаемый размер средней пенсии по старости составит 622 евро в месяц.