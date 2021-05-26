Освобождение средней пенсии от подоходного налога: первый шаг сделан

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), средняя государственная пенсия по старости будет полностью освобождена от подоходного налога с 1 января 2023 года.

Министр пояснила, что речь идет о первом этапе упорядочения системы подоходного налога. Cейчас в отношении пенсионеров применяется положение о необлагаемом налогом минимуме, который при увеличении доходов сокращается, поэтому под подоходный налог попадает и средняя пенсия по старости.