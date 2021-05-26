Ср, 26.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Освобождение средней пенсии от подоходного налога: первый шаг сделан

Кошелек. Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees /

Минфин направил на межведомственное согласование законопроект об освобождении средней пенсии от подоходного налога, пишет Rus.ERR.

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), средняя государственная пенсия по старости будет полностью освобождена от подоходного налога с 1 января 2023 года.

Министр пояснила, что речь идет о первом этапе упорядочения системы подоходного налога. Cейчас в отношении пенсионеров применяется положение о необлагаемом налогом минимуме, который при увеличении доходов сокращается, поэтому под подоходный налог попадает и средняя пенсия по старости.

В 2023 году пенсию выше 500 евро будут получать более 200 тысяч пенсионеров, а предполагаемый размер средней пенсии по старости составит 622 евро в месяц.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back