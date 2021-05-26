Бизнес-партнеры украли у мужчины трактор, от полиции помощи нет
Житель Пыльтсамаа Калев Муста уже больше года разыскивает свой дорогостоящий трактор-лесовоз, который совершенно мистическим образом словно в воду канул.
Житель Пыльтсамаа Калев Муста уже больше года разыскивает свой дорогостоящий трактор-лесовоз, который совершенно мистическим образом словно в воду канул.
Трактор John Deer 810D 2006 года выпуска Калев почти за 30 тысяч евро, а затем за несколько лет вложил еще почти столько же в его ремонт. Новый трактор John Deer стоит столько же, сколько Bentley или Rolls Royce.