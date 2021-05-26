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  • Угнанный трактор ценой с "бентли" и незаконно вырубленный парк: причуды лесного бизнеса Эстонии

Угнанный трактор ценой с "бентли" и незаконно вырубленный парк: причуды лесного бизнеса Эстонии

ФОТО: Pilt videost

Житель Пыльтсамаа Калев Муста уже больше года разыскивает свой дорогостоящий трактор-лесовоз, который совершенно мистическим образом словно в воду канул.

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Трактор John Deer 810D 2006 года выпуска Калев почти за 30 тысяч евро, а затем за несколько лет вложил еще почти столько же в его ремонт. Новый трактор John Deer стоит столько же, сколько Bentley или Rolls Royce.

Калев полностью выкупил этот трактор, причем последние лизинговые платежи он платил, когда трактора у него уже не было.

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