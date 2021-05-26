Каждый третий в Эстонии планирует путешествовать уже через полгода

Проведенное в апреле судоходной компанией DFDS исследование показало, что жители Эстонии считают путешествия все более безопасными, хотя и отдают предпочтение более безопасным видам транспорта, где происходит контакт с минимальным количеством людей.

«В сегодняшнем мире коронавирусный кризис является, пожалуй, наиболее важным аспектом, влияющим на возможность путешествий, а также на интерес к ним и предпочтения людей, – отметила специалист по маркетингу судоходной компании DFDS Eesti Мерье Вари. – Однако теперь, когда во многих странах вакцинируется все больший процент населения, а ограничения на перемещения между странами уменьшаются, это вселяет в людей оптимизм и в отношении путешествий».

Проведенное недавно исследование показало, что эстонцы в этом не исключение: с начала года интерес жителей Эстонии к путешествиям увеличивался каждый месяц, и уже каждый десятый человек считает путешествия безопасными. «Ощущение безопасности побуждает людей строить планы в отношении путешествий, и через полгода путешествовать планируют уже почти 30 процентов жителей Эстонии, – комментирует Вари. – Как и ожидалось, люди, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, приводят в качестве основных причин ограничения на путешествия или карантин и страх заразиться коронавирусом». Несмотря на то, что самым популярным месяцем для путешествий является октябрь, большинство жителей Эстонии все же планируют путешествовать в летние месяцы, преимущественно в июне и августе.

Как же вирус изменил предпочтения людей в связи путешествиями? «Пандемия повлияла на то, как жители Эстонии бронируют свои поездки: по сравнению с периодом до коронавирусного кризиса почти двое из трех человек планируют бронировать поездки ближе к запланированной для путешествия дате, а четверть людей – вовсе в последний момент, при этом более половины респондентов планируют свой бюджет на путешествия не меньше того, что был в докоронавирусное время, - сообщила Вари. - Опрошенные намерены использовать больше тех видов транспорта, где вместе собирается минимальное количество людей. По сравнению с периодом до коронавирусного кризиса 30 процентов людей с большей вероятностью отправятся за границу на автомобиле».