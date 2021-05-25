Курьез: рекламные щиты бюро недвижимости рекламируют не объект, а себя любимых

Размещенная рядом наружная реклама двух эстонских бюро недвижимости вызвала обсуждение в Twitter. «Мы твердо стоим на земле, а не витаем в облаках», — гласит рекламный слоган 1Partner Kinnisvara.

Однако рекламный щит Arco Vara утверждает, что их фирма выше на целую голову.

this is so funny pic.twitter.com/rZG3AUk0Zy — roosabanaanike (@roosabanaanike) May 23, 2021