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  • Курьез: рекламные щиты бюро недвижимости рекламируют не объект, а себя любимых

Курьез: рекламные щиты бюро недвижимости рекламируют не объект, а себя любимых

Снимок иллюстративный. ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF/SCANPIX

Размещение рядом рекламы двух бюро недвижимости привлекло внимание прохожего и теперь вызывает смех пользователей в Twitter, заметил Kodustiil.

Размещенная рядом наружная реклама двух эстонских бюро недвижимости вызвала обсуждение в Twitter. «Мы твердо стоим на земле, а не витаем в облаках», — гласит рекламный слоган 1Partner Kinnisvara.

Однако рекламный щит Arco Vara утверждает, что их фирма выше на целую голову.

«У меня только один вопрос: кто был первым?», — спрашивает один пользователь Twitter. «Старая реклама», — считает другой. 

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