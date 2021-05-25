Курьез: рекламные щиты бюро недвижимости рекламируют не объект, а себя любимых
Размещение рядом рекламы двух бюро недвижимости привлекло внимание прохожего и теперь вызывает смех пользователей в Twitter, заметил Kodustiil.
Размещение рядом рекламы двух бюро недвижимости привлекло внимание прохожего и теперь вызывает смех пользователей в Twitter, заметил Kodustiil.
Размещенная рядом наружная реклама двух эстонских бюро недвижимости вызвала обсуждение в Twitter. «Мы твердо стоим на земле, а не витаем в облаках», — гласит рекламный слоган 1Partner Kinnisvara.
Однако рекламный щит Arco Vara утверждает, что их фирма выше на целую голову.
this is so funny pic.twitter.com/rZG3AUk0Zy— roosabanaanike (@roosabanaanike) May 23, 2021
«У меня только один вопрос: кто был первым?», — спрашивает один пользователь Twitter. «Старая реклама», — считает другой.