Коронавирус подтвержден у 185 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 73 человек. В Харьюмаа 49 новых случаев приходится на Таллинн.

50 новых случаев заражения зарегистрировано в Ида-Вирумаа, 11 - в Валгаском уезде, 10 - в Пярнуском уезде, 9 - в Вильяндиском уезде, по 7 - в Выруском уезде и Тартуском уезде. Пять новых положительных результатов тестов было получено на Сааремаа, 3 - в Пылвамаа, по 2 - в Йыгева, Ярва и Ляэне-Вирумаа и один в Рапламаа. На Хийумаа и в Ляэнемаа новых случаев заражения не зарегистрировано. В случае трех положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 222,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,7% от общего количества сделанных тестов.

166 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в больнице составляет 67 лет. 116 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (69%). За минувшие сутки скончалась 80-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1242 человека, инфицированных коронавирусом.

В течение суток было введено 7027 доз вакцины, всего вакцинировано 447 072 человека, курс вакцинации прошли 231 013 человек. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 65%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 769 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6811 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 70.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала

Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.

Дополнительную информацию о смягченных ограничениях можно найти здесь.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.