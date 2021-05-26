Более 100 000 человек не представили деклараций о доходах
Налогово-таможенный департамент (MTA) напоминает, что декларацию о доходах можно подать 31 мая, и к настоящему времени еще не подано около 105 000 деклараций.
Налогово-таможенный департамент (MTA) напоминает, что декларацию о доходах можно подать 31 мая, и к настоящему времени еще не подано около 105 000 деклараций.
По данным MTA, ожидается, что примерно 96 000 человек, еще не представивших декларацию о доходах, могут получить возмещение переплаченного подоходного налога на общую сумму 14,7 миллиона евро. По данным MTA, около 9000 человек должны уплатить подоходный налог в размере 2,4 млн евро.
Как сообщила в среду в пресс-релизе начальник службы доходов и налогообложения MTA Грете Урбель, владельцам инвестиционных счетов обязательно следует обратить внимание на подачу налоговой декларации, чтобы можно было также предоставить информацию и о взносах.
«От этого зависит и сумма, которую можно снять со счета без уплаты налога. При необходимости декларация о доходах может подаваться и корректироваться задним числом на срок до трех лет», - отметила Урбель.
Налоговую декларацию о доходах можно подать в электронном виде 31 мая в онлайн-среде e-MTA. Открыты и офисы обслуживания MTA, при посещении которых требуется выполнять правило заполняемости помещения до 25 процентов.
На сегодняшний день подано почти 729 000 деклараций, 97,5 процента которых поданы в электронном виде. Возвращен 191 млн евро переплаченного подоходного налога, дополнительной оплате подлежат 67 млн евро. 182 000 евро возвращенного переплаченного подоходного налога было направлено получателями на пожертвования.