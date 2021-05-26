Более 100 000 человек не представили деклараций о доходах

По данным MTA, ожидается, что примерно 96 000 человек, еще не представивших декларацию о доходах, могут получить возмещение переплаченного подоходного налога на общую сумму 14,7 миллиона евро. По данным MTA, около 9000 человек должны уплатить подоходный налог в размере 2,4 млн евро.

Как сообщила в среду в пресс-релизе начальник службы доходов и налогообложения MTA Грете Урбель, владельцам инвестиционных счетов обязательно следует обратить внимание на подачу налоговой декларации, чтобы можно было также предоставить информацию и о взносах.

«От этого зависит и сумма, которую можно снять со счета без уплаты налога. При необходимости декларация о доходах может подаваться и корректироваться задним числом на срок до трех лет», - отметила Урбель.

Налоговую декларацию о доходах можно подать в электронном виде 31 мая в онлайн-среде e-MTA. Открыты и офисы обслуживания MTA, при посещении которых требуется выполнять правило заполняемости помещения до 25 процентов.