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  • Неподалеку от Алатскиви продается исторический хутор со знаменитой баней

Фото ⟩ Неподалеку от Алатскиви продается исторический хутор со знаменитой баней

Хутор Копли. ФОТО: City24

Романтический пруд, гнездо аиста рядом с домом, пригодные для проживания комнаты и подходящая цена - все это предлагает хутор под названием Копли, передает Kodustiil. 

У этого деревенского особняка, построенного в XIX веке, уникальная история. Говорят, что писатель Юхан Лийв любил париться в бане хутора Копли. Дом-музей Лийва находится всего в километре от хутора.

Хутор Копли. ФОТО: City24

На первом этаже дома находятся кухня, столовая, гостиная и спальня. На втором этаже - три большие спальни и балкон с прекрасным видом на расположенный на участке пруд. Дом подходит как для размещения туристов, так и для проживания одной или двух семей.

Хутор Копли. ФОТО: City24

В хуторской комплекс входит несколько надворных построек, среди которых баня. Общая площадь земельного участка - 10,47 гектара.

Хутор Копли. ФОТО: City24

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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