Фото ⟩ Неподалеку от Алатскиви продается исторический хутор со знаменитой баней

У этого деревенского особняка, построенного в XIX веке, уникальная история. Говорят, что писатель Юхан Лийв любил париться в бане хутора Копли. Дом-музей Лийва находится всего в километре от хутора.

На первом этаже дома находятся кухня, столовая, гостиная и спальня. На втором этаже - три большие спальни и балкон с прекрасным видом на расположенный на участке пруд. Дом подходит как для размещения туристов, так и для проживания одной или двух семей.