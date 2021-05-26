Из-за сильного ветра отменены рейсы на остров Аэгна

В среду из-за сильного ветра отменены отправления парома «Веста» из Таллинна на остров Аэгна в 10.00 и в обратном направлении – запланированный на 11.15 рейс с острова Аэгна в Таллинн.

Перебои могут наблюдаться и в отправлениях из Таллинна в 17.00 и с Аэгна в 18.15. Оператор паромной линии AS Kihnu Veeteed даст дополнительную информацию о графиках движения в 16.00.