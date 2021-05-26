В Великобритании умер первый вакцинированный от Covid-19 мужчина

Смерть британца не связана с введением вакцины, отмечает Би-би-си. Билл Шекспир сделал прививку против COVID-19 в декабре 2020 года в университетской больнице Ковентри. В больнице рассказали, что причиной смерти стал инсульт. У Шекспира остались жена, двое сыновей и внуки.