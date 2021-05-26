Руководитель спа-отеля: теперь мы узнаем, в конце тоннеля виден свет или это приближается поезд

По словам руководителя пярнуских спа-отеля Tervise Paradiis и лечебного спа-отеля Tervis Яана Ратника, клиенты его центров готовы к открытию. «Теперь настало время, когда мы узнаем, в конце тоннеля виден свет или это приближается поезд».

И хотя спа-центры мечтают открыть свои двери, это однако, по словам Ратника, не значит, что кризис преодолен, поскольку центры не сразу смогут заработать в полную силу.

«Пока иностранные туристы не начнут приезжать в Эстонию, туристический сектор не выйдет из кризиса». Яан Ратник

С 31 мая могут открыться общественные бани, спа, водные центры и бассейны, расположенные в помещениях, с учетом того, что помещение не должны быть заполнено больше, чем на 50%, а количество присутствующих не должно превышать 200, при передвижении нужно соблюдать правило 2+2. Принимать посетителей можно с 6 утра до 22.00.

Tervise Paradiis может принимать одновременно до 700 человек, а в лечебном спа - до 150 человек.

Решением правительства ограничения на водные центры будут еще больше смягчены с 14 июня, когда количество разрешенных клиентов увеличится до 600. Однако требование по заполняемости все равно придется учитывать. Это означает, например, что с середины июня в Tervise Paradise смогут одновременно останавливаться до 350 посетителей.

И хотя смягчения идут на пользу, Ратник однако ждет того времени, когда все ограничения будут сняты, поскольку иностранные туристы необходимы, что предприятия смогли выжить. «Пока иностранные туристы не начнут приезжать в Эстонию, туристический сектор не выйдет из кризиса, - уверен Ратник. - Однако по крайней мере сейчас есть возможность хоть что-то делать и заработать хоть какие-то деньги».