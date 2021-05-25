Элементарно, но эффективно: так вы быстрее продадите свою квартиру
Маклер по недвижимости поделится полезным советом, как произвести наилучшее впечатление на потенциального покупателя, передает Kodustiil.
Маклер по недвижимости поделится полезным советом, как произвести наилучшее впечатление на потенциального покупателя, передает Kodustiil.
Продающие дом без помощи маклера могут упустить кое-то важное. Пытаясь произвести наилучшее впечатление, некоторые продавцы недвижимости слишком много хлопочут, в то время как другие не представляют, с чего начать.
А вот Лиза Ларсон, маклер из Нью-Йорка, предлагает до начала просмотра просто-напросто раздвинуть шторы и поднять жалюзи. По ее словам, естественный дневной свет лучше раскрывает особенности и нюансы оформления помещения. К тому же комнаты не выглядят слишком мрачно и тягостно.
«Все мы любим красивые шторы, они демонстрируют вкус и чувство стиля хозяев, но когда дело доходит до продажи и повышения привлекательности дома или квартиры как товара, я рекомендую впустить в комнату как можно больше света», — сказала Ларсон изданию apartmenttherapy.com.