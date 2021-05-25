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Элементарно, но эффективно: так вы быстрее продадите свою квартиру

Да будет свет! ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Маклер по недвижимости поделится полезным советом, как произвести наилучшее впечатление на потенциального покупателя, передает Kodustiil

Продающие дом без помощи маклера могут упустить кое-то важное. Пытаясь произвести наилучшее впечатление, некоторые продавцы недвижимости слишком много хлопочут, в то время как другие не представляют, с чего начать.

А вот Лиза Ларсон, маклер из Нью-Йорка, предлагает до начала просмотра просто-напросто раздвинуть шторы и поднять жалюзи. По ее словам, естественный дневной свет лучше раскрывает особенности и нюансы оформления помещения. К тому же комнаты не выглядят слишком мрачно и тягостно.  

«Все мы любим красивые шторы, они демонстрируют вкус и чувство стиля хозяев, но когда дело доходит до продажи и повышения привлекательности дома или квартиры как товара, я рекомендую впустить в комнату как можно больше света», — сказала Ларсон изданию apartmenttherapy.com.

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