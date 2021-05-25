Элементарно, но эффективно: так вы быстрее продадите свою квартиру

Продающие дом без помощи маклера могут упустить кое-то важное. Пытаясь произвести наилучшее впечатление, некоторые продавцы недвижимости слишком много хлопочут, в то время как другие не представляют, с чего начать.

А вот Лиза Ларсон, маклер из Нью-Йорка, предлагает до начала просмотра просто-напросто раздвинуть шторы и поднять жалюзи. По ее словам, естественный дневной свет лучше раскрывает особенности и нюансы оформления помещения. К тому же комнаты не выглядят слишком мрачно и тягостно.