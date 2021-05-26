ЕС подает иск против AstraZeneca

Европейская комиссия от имени государств-членов ЕС заключила соглашение с AstraZeneca на 300 миллионов доз вакцины для 27 государств-членов с возможностью закупки дополнительных 100 миллионов доз. Дозы должны быть доставлены в 2021 году.

В первом квартале однако на место прибыли только 30 миллионов доз. Позднее темпы немного выросли, однако по данным комиссии, фирма сможет передать только 70 миллионов доз во втором квартале, хотя было обещано 180 миллионов.

Адвокат ЕС Рафаэль Джафферали сообщил суду, что компания должна предоставить все дозы вакцины AstraZeneca к концу декабря, но опоздание в итоге составит шесть месяцев.

Его главный аргумент заключается в том, что AstraZeneca должна использовать находящиеся как в ЕС, так и Великобритании заводы для обеспечения поставок в ЕС в соответствии с соглашением, но вместо этого 50 миллионов доз, предназначенных для ЕС, были проданы третьем страна, что является нарушением договора. Джафферали сказал, что компания должна использовать все четыре завода, предусмотренные соглашением, для обеспечения поставок в ЕС.

Кроме того, AstraZeneca ввела в заблуждение Европейскую комиссию при предоставлении данных о задержках в поставках. «Данные, предоставленные AstraZeneca, не позволили нам полностью разобраться в ситуации до марта 2021 года», - сказал он.

По данным ЕС, обвинения в адрес компании касаются только поставок, проблем с безопасностью и качеством вакцины нет. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину AstraZeneca.