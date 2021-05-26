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  • Банк SEB предупреждает о мошеннических звонках через приложение Viber

Банк SEB предупреждает о мошеннических звонках через приложение Viber

Viber. ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Банк SEB предупреждает о мошеннических звонках через приложение Viber.

"Предупреждаем о мошеннических звонках через приложение Viber," - говорится а сайте банка.

В телефонных разговорах неизвестные представляются работниками банка и пытаются выманить данные банковской карты или PIN-коды способов аутентификации. Мошенники ведут очень агрессивный разговор, угрожая закрытием банковского счета или блокировкой карты".

Банк напоминает: "Работники банка никогда не спросят по телефону полных данных Вашей карты или кодов от Smart-ID или других способов аутентификации".

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