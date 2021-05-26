Банк SEB предупреждает о мошеннических звонках через приложение Viber
Банк SEB предупреждает о мошеннических звонках через приложение Viber.
Банк SEB предупреждает о мошеннических звонках через приложение Viber.
"Предупреждаем о мошеннических звонках через приложение Viber," - говорится а сайте банка.
В телефонных разговорах неизвестные представляются работниками банка и пытаются выманить данные банковской карты или PIN-коды способов аутентификации. Мошенники ведут очень агрессивный разговор, угрожая закрытием банковского счета или блокировкой карты".
Банк напоминает: "Работники банка никогда не спросят по телефону полных данных Вашей карты или кодов от Smart-ID или других способов аутентификации".