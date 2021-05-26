С понедельника Рийгикогу будет работать в обычном режиме: удаленные заседания отменяются

Это значит, что заседания Рийгикогу будут проводиться в зале заседаний замка Тоомпеа.

Как напоминает Rus.ERR, в мае прошлого года в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу были внесены поправки, которые позволяют проводить заседания таким образом, чтобы депутатам не приходилось физически присутствовать в зале заседаний и они могли участвовать в заседании с помощью электронных средств связи.