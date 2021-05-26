Суточный прирост коронавируса в странах Балтии вновь превысил тысячу случаев

Накануне в странах Балтии было выявлено 1132 случая COVID-19, 160 из которых были обнаружены в Эстонии, 537 - в Литве и 435 - в Латвии.

В Эстонии за сутки подтверждено 185 новых случаев коронавируса, один зараженный скончался, сообщил в среду Департамент здоровья. С начала пандемии в республике выявлено 129 014 случаев COVID-19, число жертв пандемии достигло 1 242.

Средняя суточная заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 тыс. жителей Эстонии составила 222,1 случаев. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины введена 447 072 жителям, курс вакцинации завершен у 231 013 человек.

В начале мая в Эстонии началось пошаговое смягчение коронавирусных ограничений. Согласно данным мониторингового исследования Тартуского университета, оно не привело к новому скачку заражения коронавирусом среди взрослых: заразным носителем инфекции является один человек из 280, а антитела к COVID-19 выявлены у каждого второго.

В Литве за сутки зафиксировано 523 новых случая коронавируса, семеро заболевших умерли, сообщает агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. Всего в республике выявлен 272 тыс. 231 случай COVID-19, число жертв пандемии выросло до 4220. За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей Литвы составил 393,9 случая.