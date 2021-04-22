Картина дня: компенсация возможного ущерба здоровью из-за вакцины, экопреступления и возможное повышение налогов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 мая.
Смягчение ограничений не привело к росту заражаемости, отметила на состоявшейся в среду пресс-конференции руководитель отдела инфекционных заболеваний департамента здоровья Ханна Сепп. Читать далее...
В Эстонии нет системы регистрации врачебных ошибок и оценки качества лечения, а доказать, что здоровью был нанесен ущерб, крайне сложно. Чтобы понять, как же требовать компенсацию за причиненный здоровью ущерб, например, в случае неудачной вакцинации, и собирается ли государство как-то исправлять это уязвимое место нашей системы здравоохранения, Rus.Postimees обратился за комментариями к адвокату, Министерству социальных дел, канцлеру права и бывшему канцлеру права. Читать далее...
Воспитанники детского сада Päikesekiir, который в начале мая превратился в очаг коронавируса, почти весь день проводят на свежем воздухе. Там они играют, едят и 1 июня даже будут спать. В то же время у расположенного в мызе Пярсти детского сада, вероятно, самые новые помещения в Эстонии. Туда детей пустят через неделю. Читать далее...
Политики ищут возможности сбалансировать бюджет. Что лучше: повысить налоги или сократить расходы? Есть ли обходные пути? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите интервью в повторе!
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в парламенте, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии. Его цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4210 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 185, то есть 4,4% от общего количества. Читать далее...
Европейский Союз сегодня предъявил иск производителю вакцины AstraZeneca, требуя немедленной доставки обещанных ранее партий вакцины от Covid-19. Читать далее...
Житель Пыльтсамаа Калев Муста уже больше года разыскивает свой дорогостоящий трактор-лесовоз, который совершенно мистическим образом словно в воду канул. Читать далее...
Минфин направил на межведомственное согласование законопроект об освобождении средней пенсии от подоходного налога. Читать далее...
По словам руководителя пярнуских спа-отеля Tervise Paradiis и лечебного спа-отеля Tervis Яана Ратника, клиенты его центров готовы к открытию. «Теперь настало время, когда мы узнаем, в конце тоннеля виден свет или это приближается поезд». Читать далее...
Экологические преступления имеют очень низкую раскрываемость, но при этом они являются четвертой по доходности криминальной деятельностью в мире. Европарламент озабочен таким положением дел и предлагает сурово карать отдельных нарушителей и предприятия, которые наносят вред окружающей среде. Читать далее...