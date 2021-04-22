Картина дня: компенсация возможного ущерба здоровью из-за вакцины, экопреступления и возможное повышение налогов

В Эстонии обнаружен бразильский вариант коронавируса

Смягчение ограничений не привело к росту заражаемости, отметила на состоявшейся в среду пресс-конференции руководитель отдела инфекционных заболеваний департамента здоровья Ханна Сепп. Читать далее...

На вопросы о компенсации возможного ущерба здоровью из-за вакцины государство не отвечает

В Эстонии нет системы регистрации врачебных ошибок и оценки качества лечения, а доказать, что здоровью был нанесен ущерб, крайне сложно. Чтобы понять, как же требовать компенсацию за причиненный здоровью ущерб, например, в случае неудачной вакцинации, и собирается ли государство как-то исправлять это уязвимое место нашей системы здравоохранения, Rus.Postimees обратился за комментариями к адвокату, Министерству социальных дел, канцлеру права и бывшему канцлеру права. Читать далее...

Фото 〉 Из-за коронавируса детский сад с новейшими помещениями в Эстонии отправил детей на улицу

Воспитанники детского сада Päikesekiir, который в начале мая превратился в очаг коронавируса, почти весь день проводят на свежем воздухе. Там они играют, едят и 1 июня даже будут спать. В то же время у расположенного в мызе Пярсти детского сада, вероятно, самые новые помещения в Эстонии. Туда детей пустят через неделю. Читать далее...

Экономист Swedbank: налоги нужно повышать

Политики ищут возможности сбалансировать бюджет. Что лучше: повысить налоги или сократить расходы? Есть ли обходные пути? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите интервью в повторе!

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из Швейцарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в парламенте, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии. Его цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 185 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4210 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 185, то есть 4,4% от общего количества. Читать далее...

ЕС подает иск против AstraZeneca

Европейский Союз сегодня предъявил иск производителю вакцины AstraZeneca, требуя немедленной доставки обещанных ранее партий вакцины от Covid-19. Читать далее...

Угнанный трактор ценой с "бентли" и незаконно вырубленный парк: причуды лесного бизнеса Эстонии

Житель Пыльтсамаа Калев Муста уже больше года разыскивает свой дорогостоящий трактор-лесовоз, который совершенно мистическим образом словно в воду канул. Читать далее...

Освобождение средней пенсии от подоходного налога: первый шаг сделан

Минфин направил на межведомственное согласование законопроект об освобождении средней пенсии от подоходного налога. Читать далее...

Руководитель спа-отеля: теперь мы узнаем, в конце тоннеля виден свет или это приближается поезд

По словам руководителя пярнуских спа-отеля Tervise Paradiis и лечебного спа-отеля Tervis Яана Ратника, клиенты его центров готовы к открытию. «Теперь настало время, когда мы узнаем, в конце тоннеля виден свет или это приближается поезд». Читать далее...

Европарламент требует положить конец экобезнаказанности