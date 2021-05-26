Экономист: ситуация на рынке недвижимости способствует дальнейшему росту цен

В прошлом году строительству зданий помешал кризис, влияние которого отражается на строительстве с задержкой. После двухквартального спада объем строительства сооружений в первом квартале вырос на 5%.

Объем строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, в первом квартале снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6% от общего объема строительства.

Количество жилья, введенного в эксплуатацию в первом квартале, было примерно таким же, как в тот же период прошлого года. Разрешения на строительство были выданы немногим менее чем на 2100 единиц жилья, что близко к среднему показателю за предыдущие два года. Количество разрешений на использование нежилых помещений уменьшилось второй квартал подряд, и было на 30% меньше, чем год назад, количество разрешений на строительство уменьшилось на 20%.

Строители чувствуют себя уверенно

Чувство уверенности строительных компаний в первом квартале улучшилось, а в апреле превысило докризисный уровень. При этом оценка строительных работ на следующие три месяца также улучшилась. С другой стороны, нехватка рабочей силы (26%) и дефицит строительных материалов (23%) снова все чаще становятся факторами, ограничивающими строительную деятельность.

Восстановление экономики и рост строительной активности как у нас, так и в остальном мире увеличили спрос на сырье и строительные материалы, в то время как их производство не успевает за спросом.

Это, в свою очередь, привело к росту цен на сырье и строительные материалы. Рост цен частично связан с низкой сравнительной базой прошлой весны. Рост цен на строительные материалы приводит к удорожанию строительства, сказывается на рентабельности строительных компаний, и в то же время вызывает удорожание новостроек. Однако это влияние, вероятно, будет кратковременным, поскольку в какой-то момент объемы производства сырья и материалов восстановятся, и давление на цены исчезнет.

На фоне снижения заболеваемости COVID-19, ослабления ограничений и ускорения вакцинации населения экономическая ситуация в целом улучшается, но, по оценкам строительных компаний, недостаточный спрос (21%) по-прежнему является серьезным препятствием для строительства (хотя и смягчается по сравнению с прошлым годом).

Это может быть связано с низким спросом на коммерческую недвижимость, в то время как спрос на жилую недвижимость сильно вырос.

Восстановление инвестиций в корпоративное строительство, вероятно, займет некоторое время, а объемы строительства коммерческой недвижимости в ближайшее время не восстановятся. Государственные заказы, связанные с инвестициями в инфраструктуру, в будущем увеличат объем строительства сооружений, но потребуется время, чтобы они дошли до стадии строительства.

Жилищное строительство поддерживает рынок

Количество свободных квартир в новостройках уменьшилось, с одной стороны, из-за высокого спроса, а с другой – в связи с тем, что из-за большей осторожности девелоперов прошлой весной было отложено планирование нескольких строительных проектов.

Спрос поддерживался за счет покупок, которые были отложены из-за коронакризиса и за счет накоплений, образовавшихся в домохозяйствах. В то же время быстрое восстановление рынка отражает сильную реакцию на изменение ситуации. Осенью спрос увеличится и в связи с пенсионной реформой.