Экономист: ситуация на рынке недвижимости способствует дальнейшему росту цен
Объем выполненных в Эстонии строительных работ снижается четвертый квартал подряд, и в первом квартале он был на 6% ниже, чем за тот же период прошлого года. Свой вклад в снижение объемов строительства внесло 9%-ное падение объемов строительства зданий. Объем строительства зданий снижается со второго квартала прошлого года, за исключением четвертого квартала, когда объем увеличился на 1% за счет эффекта базы, анализирует ситуацию экономист Swedbank Марианна Рыбинская.