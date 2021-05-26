В Великобритании на пляж выбросило тонну кокаина на 113 млн долларов
В Великобритании на пляже в графстве Восточный Сассекс местный жители обнаружили почти тонну кокаина на сумму более 113 миллионов долларов, передает NEWSru.com.
В Великобритании на пляже в графстве Восточный Сассекс местный жители обнаружили почти тонну кокаина на сумму более 113 миллионов долларов, передает NEWSru.com.
Водонепроницаемые пластиковые пакеты с кокаином, прикрепленные к спасательным жилетам, утром 24 мая были обнаружены на пляжах городов Гастингс и Ньюхейвен, которые находятся на расстоянии около 50 км друг от друга.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) начало расследование. Как сообщается на сайте NCA, в пакетах, найденных в двух местах на берегу, было 960 килограммов кокаина. В ведомстве считают, что наркотики могло прибыть к берегам Британии из Южной Америки. Скорее всего, к расследованию будут подключены международные партнеры.
Walkers stumble across a tonne of #cocaine worth £80m on #Sussex #beach— NEWS-ONE (@NEWSONE14898745) May 26, 2021
Drugs officers say losing a consignment of this size will represent a "significant hit to the criminal networks involved". pic.twitter.com/1byTarljgi