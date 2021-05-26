В Великобритании на пляж выбросило тонну кокаина на 113 млн долларов

Водонепроницаемые пластиковые пакеты с кокаином, прикрепленные к спасательным жилетам, утром 24 мая были обнаружены на пляжах городов Гастингс и Ньюхейвен, которые находятся на расстоянии около 50 км друг от друга.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) начало расследование. Как сообщается на сайте NCA, в пакетах, найденных в двух местах на берегу, было 960 килограммов кокаина. В ведомстве считают, что наркотики могло прибыть к берегам Британии из Южной Америки. Скорее всего, к расследованию будут подключены международные партнеры.