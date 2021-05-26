Ср, 26.05.2021
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В Великобритании на пляж выбросило тонну кокаина на 113 млн долларов

Кокаин, обнаруженный в Восточном Сассексе, Великобритания. ФОТО: National Crime Agency (NCA)/SWNS/National Crime Agency (NCA)/SWNS

В Великобритании на пляже в графстве Восточный Сассекс местный жители обнаружили почти тонну кокаина на сумму более 113 миллионов долларов, передает NEWSru.com.

Водонепроницаемые пластиковые пакеты с кокаином, прикрепленные к спасательным жилетам, утром 24 мая были обнаружены на пляжах городов Гастингс и Ньюхейвен, которые находятся на расстоянии около 50 км друг от друга.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) начало расследование. Как сообщается на сайте NCA, в пакетах, найденных в двух местах на берегу, было 960 килограммов кокаина. В ведомстве считают, что наркотики могло прибыть к берегам Британии из Южной Америки. Скорее всего, к расследованию будут подключены международные партнеры.

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