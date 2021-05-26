ФОТО: BBC News

В среду происходит сравнительно редкое природное явление: полная Луна оказывается на наиболее близком расстоянии от Земли и одновременно с этим происходит лунное затмение. Мы собрали самые яркие фотографии Луны, сделанные в разных странах мира.

Нынешнее полное лунное затмение - первое с 2019 года. Земля пройдет между Солнцем и Луной и отбросит на свой спутник огромную тень, благодаря чему Луна окрасится в багровый цвет - из-за этого такое полнолуние называют кровавым.

Полное затмение смогут увидеть жители американского континента, Юго-Восточной Азии и Австралии. Частично его можно было наблюдать на Дальнем Востоке России и на Камчатке - с 12:45 до 15:53 по московскому времени.

За тем, как проходит лунное затмение, можно следить в режиме реального времени в "Твиттере" американского космического агентства НАСА.

🌓🌏🌞 The supermoon eclipse is underway! If it's visible where you are, you'll see the full Moon enter Earth’s shadow, with totality peaking at 4:18am PT (11:18 UT).



If you're not in the path, you can see a visualization through the eyes of @NASAJPL: https://t.co/HT9M4S8icV pic.twitter.com/nbdpApQiTa — NASA (@NASA) May 26, 2021

ФОТО: Reuters

Луна и Стоунхендж ФОТО: Reuters

Словно бы нарисованная Луна над Аныткабиром – мавзолеем основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре ФОТО: Reuters

Луна выглядывает из-за Сиднейской оперы – самого известного архитектурного памятника Австралии ФОТО: Reuters

Так суперлуние выглядело в калифорнийском городе Сан-Диего. ФОТО: Reuters