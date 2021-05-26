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Банк предупреждает: в работе банковских карт, банкоматов и интернет банка могут возникнуть сбои

Банковская карточка. Иллюстративное фото. ФОТО: Mihkel Maripuu

В ночь со среды на четверг возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает сайт банка.

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем в ночь со среды на четверг c 00.00 до 04.30 могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.

"Приносим извинения в связи с возможными неудобствами и просим запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали Вашим банковским операциям, пишет банк на своем сайте. - При возникновении вопросов Вы можете обращаться к нашим консультантам, по круглосуточному телефону 6 310 310".

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