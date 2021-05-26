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Ослабление ограничений: на Певческое поле хотят втиснуться сразу два крупных мероприятия

Певческое поле. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Несмотря на то, что связанные с коронавирусом ограничения постепенно ослабляются и общество становится более открытым, на крупных мероприятиях все еще может присутствовать до 250 человек. Однако в начале июня на Певческом поле Таллинна запланированы два мероприятия, призванных привлечь внимание широкой публики: Тиволи и Таллиннский кулинарный фестиваль. Postimees задался вопросом, как могут одновременно проходить два столь многолюдных мероприятия?

Союз организаторов массовых мероприятий находится в замешательстве — тур по Тиволи находится в рамках действующих ограничений, но Suur Tallinna Toidutänav — определенно нет, даже с точки зрения количества организаторов и представителей компаний-участниц.

По словам организатора, поставщики уличной еды прибудут на кулинарное мероприятие, которое будет проходить на Таллиннском певческом поле 4-5 июня, и заполнят главную аллею 500-метрового Певческого поля, самой большой открытой площади в столице. По словам организатора, в связи с действующими ограничениями одновременно на территорию могут заходить 250 человек в порядке очереди.

Два крупных мероприятия на одной площади. ФОТО: Erakogu

Как возможно, что два крупных мероприятия могут проходить на Певческом поле во время коронавирусных ограничений? «Честно говоря, не могут», — сказал директор Певческого поля Урмо Саареоя. «Логика здесь проста — на самом деле, организаторы надеялись, что к тому времени ограничений станет меньше», — пояснил Саареоя, добавив, что, по всей видимости, эти ограничения к тому моменту не будут сняты.

По его словам, в результате один из организаторов должен отменить или перенести свое мероприятие. Завтра будет ясно.

У Департамента здоровья нет информации о Кулинарной улице

Проведение публичного мероприятия должно быть согласовано с Департаментом здоровья. Тур по Тиволи получил разрешение ведомства, но у Департамента здоровья пока нет информации о кулинарном мероприятии.

Департамент здоровья объяснил Postimees, что разрешение на организацию дает местное самоуправление, в данном случае — Таллиннская горуправа. «Если при организации мероприятия невозможно следовать действующим государственным постановлениям, необходимо запросить у правительства специальное разрешение. Во время тура по Тиволи организаторы должны учитывать требования к проведению публичного мероприятия на открытом воздухе», — пояснила специалист по связям с общественностью Департамента здоровья Кирси Пруудель. Она добавила, что в случае масштабных мероприятий департамент рассматривает план управления рисками и дает рекомендации по инфекционной безопасности.

О спецразрешении можно ходатайствовать у правительства

Министр культуры Аннели Отть (Центристская партия) заявила несколько недель назад, что министерство готово запросить у правительства исключения. По словам министра, правительство выдает специальные разрешения на организацию мероприятий в ограниченном количестве случаев, например, когда это крупное международное мероприятие или когда мероприятие оказывает значительное влияние. Примерами таких специальных разрешений являются марафон Estoloppet, Rally Estonia, Дни оперы на Сааремаа и Золотая волейбольная лига.

«Прежде чем обращаться в Министерство культуры, все потребности и пожелания мероприятия необходимо обсудить с Департаментом здоровья. После этого министерство может подать в правительство заявку на получение специального разрешения», - пояснила Отть.

Послабления

С 31 мая разрешены общественные собрания и мероприятия, например, конференции, спектакли, концерты, киносеаны. Принять участие в развлекательных мероприятиях, а также богослужениях могут до 200 человек. Нужно считаться с требованием 50-процентной заполняемости помещений. Мероприятия должны закончиться до 22:00, но, если, например, спектакль к этому времени не завершился, то в порядке исключения разрешено продолжить в течение разумного времени (до одного часа).

С 14 июня в проходящих в закрытых помещениях мероприятиях смогут участвовать до 600 человек. Следует считаться с требованием 50-процентной заполняемости помещений. Мероприятие должно завершиться до полуночи.

С 14 июня разрешено участие 1000 человек в вышеназванных мероприятиях на свежем воздухе, но они должны закончиться не позднее полуночи.

Источник: valitsus.ee

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