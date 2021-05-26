Ослабление ограничений: на Певческое поле хотят втиснуться сразу два крупных мероприятия
Несмотря на то, что связанные с коронавирусом ограничения постепенно ослабляются и общество становится более открытым, на крупных мероприятиях все еще может присутствовать до 250 человек. Однако в начале июня на Певческом поле Таллинна запланированы два мероприятия, призванных привлечь внимание широкой публики: Тиволи и Таллиннский кулинарный фестиваль. Postimees задался вопросом, как могут одновременно проходить два столь многолюдных мероприятия?