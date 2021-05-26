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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Ранее он жаловался на низкий темп вакцинации в Москве. В на прошлой неделе федеральные власти намекнули, что прививка от Covid-19 может стать обязательной.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Ранее Собянин посетовал, что доля привившихся от коронавируса в Москве "в разы меньше", чем в любом европейском городе.

"Делайте свободную зону от Covid у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

По его словам, Москва потеряла за год половину туристов, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. "Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - сказал мэр.

Ранее в среду 26 мая газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что пока в Москве не планируется вводить обязательную вакцинацию перед выборами, так как это "может сказаться на протестных настроениях". Однако собеседник издания не исключил, что обязательная вакцинация может начаться после выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября. Он пояснил, что на примере Якутии власти хотят протестировать общественное мнение по поводу обязательной вакцинации.

Под угрозой штрафа

Заявления о возможной обязательной вакцинации со стороны властей начались неделю назад. Во вторник 25 мая власти Якутии заявили, что вводят в регионе обязательную вакцинацию для медиков, работников образования и социальной сферы, силовиков и организаторов массовых мероприятий.

Позже они передумали и заявили, что обязательной вакцинации в республике не будет. В постановлении главного санитарного врача Якутии фигурирует требование явиться в прививочный пункт, если того потребует работодатель.

"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", - говорилось изначально в сообщении правительства. "В случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе", - предупреждали власти. На заседании республиканского оперштаба также отмечалось, что работодатели, которые не обеспечили обязательную вакцинацию работников, будут оштрафованы на сумму от 200 тысяч рублей. Правда, в постановлении санитарного врача, с которым ознакомились РИА Новости, не говорится об обязательной вакцинации, и штрафов там не было указано.

Позже в якутском оперштабе пояснили инициативу властей: работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник, согласно приказу работодателя, должен явиться в прививочный пункт. Там он может как сделать прививку, так и оформить информированный отказ от прививки либо медицинский отвод. "Она не обязательная. Это скорее требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей", - заявил позже изданию "Подъем" пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев. Тем не менее якутские власти планируют к началу июля провести вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районов республики.

"Очень обидно"

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин первым среди региональных властей пожаловался на низкий темп вакцинации в Москве, несмотря на то, что это едва ли не единственный регион, в котором не наблюдалось дефицита вакцины с момента начала массовой вакцинации в начале этого года.

"Сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу могли пойти отовариться в магазины, лишь бы только привились. Но никого нет. За весь период времени привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей, - высказался мэр. - И очень обидно: такое количество прививочных пунктов, такая возможность бесплатно, со всем комфортом и так далее - и вот здесь госпиталь, забитый больными, умирающими. Ну что это такое? Давайте сами себя пожалеем", - призвал Собянин.

Это заявление сильно отличалось от того, что ранее говорили власти о вакцинации. Ранее заявления сводились в основном к тому, что к осени будут вакцинированы 60% взрослого населения России. Однако стало очевидно, что при таком темпе вакцинации, как сейчас (120-180 тысяч в сутки, по неофициальным данным) привить такое количество людей за такой срок не получится.

Во вторник 19 мая зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осторожно заметил, что иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения можно делать вакцинацию обязательной. Но в Кремле на это заявили, что вопрос о введении обязательной вакцинации в повестке отсутствует.

Позже Медведев подчеркнул в своем "Фейсбуке", что исходил из того, что вакцинация в России добровольная, и для того, чтобы сделать ее обязательной, необходимо отдельное законодательное постановление властей.