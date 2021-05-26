ФОТО: BBC News

Белорусский президент впервые прокомментировал ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая и задержанием редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги.

Белорусский президент впервые прокомментировал ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая и задержанием редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги. При этом прямая трансляция выступления Лукашенко не велась. Его слова отрывками передавали белорусские СМИ и близкие к президенту телеграмм-каналы.

Сначала Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета поступил из Швейцарии, а сообщение об этом поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Швейцария сразу же заявила, что не имела и не передавала никакой информации о минировании самолета.

Однако ранее чиновник белорусского министерства транспорта Артем Сикорский говорил, что сообщение о минировании на борту было подписано "солдатами ХАМАС".

"Истинная цель"

"ХАМАС, не ХАМАС - это не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. В районе полета расположена Белорусская АЭС. Вблизи нее и произошел разворот самолета. А если бы вдруг? Нам что, Чернобыля мало? А как бы в такой ситуации реагировали США?" - вопрошает Лукашенко на видео, опубликованном телеграмм-каналом "Пул Первого".

Близостью атомной станции Лукашенко объяснил и необходимость поднять истребитель для сопровождения борта Ryanair. Президент заявил, что не мог позволить, чтобы самолет "упал на головы людей".

Также, по словам Лукашенко, самолет Ryanair сел в Минске, потому что его не захотели принять аэропорты Вильнюса, Варшавы, Львова и Киева. Русская служба Би-би-си направила запрос в эти аэропорты. В аэропорту Киева "Жуляны" заявили, что самолет Ryanair 23 мая с ними не связывался, с походим заявлением выступил представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве.

Портреты Протасевич и Сапега. ФОТО: EPA

"Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро среагировали", - цитирует Александра Лукашенко новостное агентство БЕЛТА. Запад отказался от участия в расследовании инцидента с самолетом, заявил белорусский президент.

Далее Лукашенко констатировал, что между Беларусью и Западом идет "гибридная современная война". "Мы для них тренировочная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда", - охарактеризовал это противостояние Лукашенко.

Он добавил, что один известный белорусский телеграм-канал, "уже вовсю работает против России" и показывает "истинную цель западных стратегов".

После этих слов Лукашенко пообещал провести "на высочайшем уровне" референдум по новой конституции.

Самолет Белавиа. ФОТО: Reuters

Также Лукашенко прокомментировал отказ многих европейских авиакомпаний не летать над Беларусью и не пускать авиакомпанию "Белавиа" в воздушное пространство европейских стран.

"Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек", - сказал он, возможно, имея ввиду небо над Украиной. Лукашенко добавил, что "Белавиа" будет летать над нейтральным пространством Средиземного моря, Балтики, "да хоть над Северным полюсом".

"Показания"

Во время своей речи Лукашенко также заявил, что скоро Беларусь представит "все, что они наговорили", имея в виду Романа Протасевича и его подругу Софтю Сапегу.

Протасевич, по словам Лукашенко, собирался устроить в стране "бойню и кровавый мятеж". "Пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница", - сказал он.

Глава КГБ Беларуси заявил, что Протасевич дает показания о "спонсорах и заказчиках". Накануне в телеграм-каналах, близких к администрации Лукашенко, появились видео, на которых Протасевич говорит, что дает признательные показания по поводу организации массовых беспорядков, а Сапега говорит, что администрировала протестный телеграм-канал.

Беларусь уведомила МИД России о том, что обвинение россиянке Софьи Сапеге будет предъявлено в течение десяти дней.

Адвокату Софьи Сапеги Александру Филановичу не удалось до закрытия СИЗО КГБ в среду попасть туда для встречи с подзащитной. Он рассказал Би-би-си, что подал жалобу в Следственный комитет Беларуси на задержание Софьи.

В жалобе говорится, что адвокат не был ознакомлен с необходимыми документами и настаивал на обязательной явке Софьи в судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания. Согласно УПК Беларуси, жалоба подлежит рассмотрению в суде в течение двух суток.

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская по-прежнему не может найти своего подзащитного в СИЗО-1 в Минске.

"Где он, мне не говорят, никакой связи с ним нет. Дело с утра было в управлении Следственного комитета по Минску, но где теперь - я не знаю", - сказала Оленская Би-би-си.

"Родители Романа ищут его по больницам и сообщают мне, что пока ни в одной из них не подтвердили, что он у них. Никакой информации о его местонахождении у нас нет", - добавила адвокат.

Сегодня она подала в Следственный комитет ходатайство о медицинском освидетельствовании Протасевича и жалобу в Генеральную прокуратура на противодействие оказанию юридической помощи подзащитному.

Не пустили в Европу

Примерно в 14 часов по московскому времени СМИ заметили, что рейс "Белавии" Минск-Барселона начал кружить у польской границы. Спустя некоторое время Польша заявила, что не пустила самолет в свое воздушное пространство.

"Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией", — сказали РИА Новости в Польском агентстве гражданской авиации.

До этого в Польшу спокойно долетел рейс "Белавии" Минск-Варшава. Однако, оказалось, что самолет, летевший в Барселону, Польша отказалась пропускать, так как дальше борту нужно было бы войти в воздушное пространство Франции, а она закрыла его для Беларуси.

Рейс сделал шесть кругов и вернулся в Минск.