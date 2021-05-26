Таллиннские больницы начинают закрывать ковид-отделения

«В Пыхьяском регионе потребность в лечении больных коронавирусом пациентов резко снизилась. Если в пиковый день у нас в больницах Пыхьяского региона было в общей сложности 525 пациентов, то по состоянию на сегодняшнее утро таких пациентов 50, то есть показатель снизился в 10 раз», - сказал руководитель Пыхьяского медицинского штаба Урмас Суле "Актуальной камере".