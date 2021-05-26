Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии
Восемь человек погибли в результате стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, сообщили в местной полиции, передают РИА Новости.
Восемь человек погибли в результате стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, сообщили в местной полиции, передают РИА Новости.
Там добавили, что на месте ЧП нашли также взрывные устройства.
По данным источников газеты LATimes в силовых структурах, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза железнодорожной компании VTA, где открыл огонь. Уточняется, что мужчина скончался.