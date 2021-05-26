Ср, 26.05.2021
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Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии

Восемь человек погибли в результате стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, Калифорния, сообщили в местной полиции, передают РИА Новости.

Там добавили, что на месте ЧП нашли также взрывные устройства.

По данным источников газеты LATimes в силовых структурах, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза железнодорожной компании VTA, где открыл огонь. Уточняется, что мужчина скончался.

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