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Нарвитянка Катрин Смирнова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы

Катрин Смирнова со своим тренером Александром Макаровым. ФОТО: Risto Aarrekivi/Eesti Laskurliit

Уроженка Нарвы Катрин Смирнова стала чемпионкой Европы по пулевой стрельбе среди юниоров, пишет Rus.ERR.

В среду на проходящем в Хорватии европейском первенстве она заняла первое место в стрельбе из положения лежа на дистанции 50 метров с 60 выстрелами.

Победный результат нарвитянки - 624,6 очка.

В данном виде программы выступали как девушки, так и юноши. Серебро досталось поляку Михалу Хойновски (623,0), а бронзовую медаль завоевала представительница Чехии Веронике Блажичковой (622,8).

В пятницу ученица тренера Александра Макарова Катрин Смирнова выступит на чемпионате Европы в командных соревнованиях.

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