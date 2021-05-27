Нарвитянка Катрин Смирнова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы
Уроженка Нарвы Катрин Смирнова стала чемпионкой Европы по пулевой стрельбе среди юниоров, пишет Rus.ERR.
Уроженка Нарвы Катрин Смирнова стала чемпионкой Европы по пулевой стрельбе среди юниоров, пишет Rus.ERR.
В среду на проходящем в Хорватии европейском первенстве она заняла первое место в стрельбе из положения лежа на дистанции 50 метров с 60 выстрелами.
Победный результат нарвитянки - 624,6 очка.
В данном виде программы выступали как девушки, так и юноши. Серебро досталось поляку Михалу Хойновски (623,0), а бронзовую медаль завоевала представительница Чехии Веронике Блажичковой (622,8).
В пятницу ученица тренера Александра Макарова Катрин Смирнова выступит на чемпионате Европы в командных соревнованиях.