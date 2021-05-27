В четверг возобновилось движение трамваев в направлении Копли
Движение трамваев маршрутов 1 и 2, прерванное по причине произошедшей на перекрестке бульвара Мере и ул. Ахтри водопроводной аварии, возобновилось сегодня утром.
Движение трамваев маршрутов 1 и 2, прерванное по причине произошедшей на перекрестке бульвара Мере и ул. Ахтри водопроводной аварии, возобновилось сегодня утром.
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, в результате аварии конструкция трамвайных путей серьезно пострадала.
«Трамвайные рельсы провалились и их пришлось приподнимать с помощью геополимерного материала. Для восстановления движения трамваев нужно было заполнить, уплотнить и заасфальтировать колею, чтобы избежать сдвига материала после возобновления трамвайного сообщения. Потребовалось также выполнить работы по восстановлению дорожной конструкции и укладке асфальта», - пояснил Сульг.
К настоящему моменту последствия аварии водопровода ликвидированы. Трамваи маршрутов 1 и 2 курсируют в обычном режиме.