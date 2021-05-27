Чт, 27.05.2021
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В четверг возобновилось движение трамваев в направлении Копли

Трамвай. Фото иллюстративное. ФОТО: Mihkel Maripuu

Движение трамваев маршрутов 1 и 2, прерванное по причине произошедшей на перекрестке бульвара Мере и ул. Ахтри водопроводной аварии, возобновилось сегодня утром.

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, в результате аварии конструкция трамвайных путей серьезно пострадала.

«Трамвайные рельсы провалились и их пришлось приподнимать с помощью геополимерного материала. Для восстановления движения трамваев нужно было заполнить, уплотнить и заасфальтировать колею, чтобы избежать сдвига материала после возобновления трамвайного сообщения. Потребовалось также выполнить работы по восстановлению дорожной конструкции и укладке асфальта», - пояснил Сульг.

К настоящему моменту последствия аварии водопровода ликвидированы. Трамваи маршрутов 1 и 2 курсируют в обычном режиме.

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