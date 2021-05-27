В четверг возобновилось движение трамваев в направлении Копли

«Трамвайные рельсы провалились и их пришлось приподнимать с помощью геополимерного материала. Для восстановления движения трамваев нужно было заполнить, уплотнить и заасфальтировать колею, чтобы избежать сдвига материала после возобновления трамвайного сообщения. Потребовалось также выполнить работы по восстановлению дорожной конструкции и укладке асфальта», - пояснил Сульг.