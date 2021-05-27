В Пентагоне заявили, что отказываются считать Россию врагом

В ответ на просьбу корреспондента прокомментировать тот факт, что "Сербия, член программы НАТО "Партнерство ради мира", созданной, по сути, для борьбы с Россией, провела военные учения с врагом", Кирби заявил: «Никто не называл Россию "врагом", это вы ее так назвали. Это не тот термин, который мы используем для России».

Он отметил: «Я бы предложил этим двум суверенным странам самим говорить о своих учениях и двусторонних отношениях; это действительно их дело».

Пресс-секретарь Пентагона сказал, что Вашингтон ценит Сербию как члена программы "Партнерство ради мира", а за возможными комментариями по поводу учений рекомендовал обращаться в НАТО.

Тем не менее, считает Кирби, эти две страны (Россия и Сербия - прим.) должны информировать о своих двусторонних отношениях, касающихся любых учений, которые они собираются провести.