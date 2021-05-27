Видео ⟩ От холодильника до ящика с хламом: как латвийский блогер Зане навела порядок на кухне

Человек, который ежедневно очень много времени проводит на кухне, точно знает, как успешно навести и поддерживать на ней порядок. На свою кухню позволила заглянуть автор поваренной книги и блога "Лакомиться" (Našķoties) Зане Гревиня. Она поделилась ценными советами.

Приятно, если при входе на кухню виден порядок и чистота, но кухня не заканчивается видимыми поверхностями. Не только шкаф, ящики, а также и холодильник заслуживают того, чтобы они содержались в порядке, а их содержимое хорошо организованным. Это сделало бы работу на кухне более удобной, а пребывание на ней - приятнее. Зане Гревиня позволила заглянуть в уголки своей кухни, поделилась советами, как проще поддерживать порядок.

Порядок на полке для специй

Важно не забывать о полке для специй, содержимое которой следует периодически пересматривать. Это позволит убедиться в том, что специи не потеряли вкусовые качества и аромат.

«Я считаю, что очень удобно хранить специи в прозрачных банках, чтобы видеть, что находится в каждой. Кроме того, в закрытых баночках не могут завестись пищевые насекомые, которые часто любят селиться в пакетах со специями», - говорит Зане.

У гурмана под рукой всегда есть молотый перец, хлопья чили, карри, порошок сладкой и копченой паприки, а также тмин. Зане напоминает: «Измельченные приправы быстрее теряют не только свой вкус, но и аромат, и их можно использовать в течение более короткого времени».

ФОТО: скриншот видео/TVNET

Однако не всегда все удается уложить в баночки, особенно если сделаны запасы. Пластиковые ящики IKEA - отличное подспорье в хранении неоткрытых упаковок, но их следует рассортировать - в одну коробку можно положить все необходимое для тортов и сладких блюд, а в другую - для соленых, чтобы все было под рукой и долго искать не было необходимости.

И в ящике с «хламом» возможен порядок

На каждой кухне есть ящик, в котором чего только нет - от форм для выпечки до насадок для миксеров и пустых коробочек, и кажется, что там невозможно навести порядок. Такой ящик есть и у Зане, но со временем ей удалось и там навести порядок.

ФОТО: TVNET

Зане объясняет, что первым шагом, чтобы навести порядок, было разделение ящика на более мелкие области. Здесь также на помощь приходят отделения, куда вы можете положить определенные предметы, например, все насадки для ручного блендера.

«Со временем я поняла, что самое главное - определить для каждой вещи свое место, а не делить его с другими. Тогда порядок будет сохраняться дольше», - объясняет гурман.

Порядок в холодильнике - не только практично, но и экономично

Последний год научил многих из нас делать покупки реже и на более продолжительный срок. В том числе и Зане. Появились и некоторые новые навыки - способность дольше сохранять продукты свежими, оценивать их, а не выбрасывать.

Очень помогают крышки, которые плотно закрываются. Когда Зане покупает свежий шпинат или рукколу, она перекладывает их в отдельные коробочки. В результате зелень дольше остается свежей.

ФОТО: TVNET

Прозрачные коробочки позволяют сразу привести холодильник в порядок. В них хорошо видно, что находится внутри, а также их быстро и легко можно помыть в посудомоечной машине.

В холодильнике, как и на кухне, у всего есть свое место. Овощи и фрукты хранятся в предусмотренном для них ящике. Для продуктов меньшего размера идеально подходят коробочки для хранения продуктов IKEA - так они не могут «убежать» в другой угол холодильника, создавая хаос.

Загляните на кухню Зане Гревини:

В IKEA вы можете найти ряд различных кухонных органайзеров, которые позволят вам навести порядок на полках, в ящиках и холодильнике. Если вы все еще планируете свою кухню либо хотите улучшить существующую, то вам поможет бесплатный онлайн-планировщик IKEA. Он позволяет выбирать и тестировать различные решения, рассчитывать необходимый бюджет и виртуально сравнивать разные варианты, даже не покидая дом.