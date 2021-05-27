Немцы рассказали, почему им нельзя ночевать на своих дачах

Немецкая дача (нем. Kleingarten) переводится, как маленький сад. Это участок не больше четырех соток, на котором можно возвести небольшой садовый дом. Но немецкие дачи чаще всего находятся не в собственности, а в аренде. Любители отдыха на природе не покупают земельные участки, а берут их внаем, так как земля в Германии очень дорогая. Кляйнгартены обычно находятся в черте городов, там, где неудобна или нерентабельна городская застройка.

В законах Германии предусмотрен целый ряд ограничений и правил пребывания в этих местах для дачников. Например, нельзя пользоваться садовым инвентарем в период с 13.00 до 15.00, а так же после семи часов вечера.

Запрещено привлекать наемных рабочих для строительства и работы в огороде. Нельзя выращивать слишком высокие деревья и продукты питания на продажу. Постройки на участке могут быть только одноэтажными, отопление используется исключительно электрическое. Есть еще много запретов, но самый странный — немцам запрещено ночевать на своих дачах.