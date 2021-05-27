Немцы рассказали, почему им нельзя ночевать на своих дачах
Жители Германии тоже любят выезжать на природу, у некоторых есть свои загородные дома. Но по законам ФРГ оставаться там на ночь запрещено. Существуют и другие ограничения, сообщает Slovodel.
Жители Германии тоже любят выезжать на природу, у некоторых есть свои загородные дома. Но по законам ФРГ оставаться там на ночь запрещено. Существуют и другие ограничения, сообщает Slovodel.
Немецкая дача (нем. Kleingarten) переводится, как маленький сад. Это участок не больше четырех соток, на котором можно возвести небольшой садовый дом. Но немецкие дачи чаще всего находятся не в собственности, а в аренде. Любители отдыха на природе не покупают земельные участки, а берут их внаем, так как земля в Германии очень дорогая. Кляйнгартены обычно находятся в черте городов, там, где неудобна или нерентабельна городская застройка.
Запрещено привлекать наемных рабочих для строительства и работы в огороде. Нельзя выращивать слишком высокие деревья и продукты питания на продажу. Постройки на участке могут быть только одноэтажными, отопление используется исключительно электрическое. Есть еще много запретов, но самый странный — немцам запрещено ночевать на своих дачах.
Дело в том, что в садовые домики не устанавливается пожарная сигнализация, из-за этого можно не заметить возгорания, например, когда все спят. Поэтому законодатели запрещают ночевки на дачных участках из соображений пожарной безопасности.