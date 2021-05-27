В Латвии обнаружен индийский штамм коронавируса
В Латвии выявлен один случай заражения человека индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства.
В Латвии выявлен один случай заражения человека индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства.
Этот штамм отличается повышенной способностью к распространению, а эффект ранее приобретенного иммунитета ниже.
Это также относительно новый вариант, о котором мало исследований.
Всемирная организация здравоохранения вчера сообщила, что этот штамм вируса, который первоначально был обнаружен в Индии, теперь официально подтвержден на 53 территориях.
В глобальном масштабе количество новых случаев коронавируса и количество новых смертей, связанных с Covid-19, в последнюю неделю продолжали снижаться. Зарегистрировано 4,1 миллиона новых случаев коронавируса и 84 тыс. смертей, связанных с Covid-19.